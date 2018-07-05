Президент Боливии Эво Моралес перенёс операцию по удалению опухоли
Об этом глава государства сообщил в Твиттере. Он уточнил, что опухоль обнаружили во время регулярного осмотра. По словам президента, операция не представляла угрозы. Сегодня главу государства должны выписать из больницы.
Комментарии1
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kondrakr 05 июля 2018 | 04:29
Да ладно. Что с ним может случиться? Такой же здоровый бычара как Уго Чавес.