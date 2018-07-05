Чрезвычайный комитет британского правительства собирается из-за нового случая применения «Новичка»
Чрезвычайный комитет британского правительства Cobra собирается сегодня на заседание из-за нового случая применения отравляющего вещества «Новичок». 30 июня в городе Эймсбери пострадали двое британских подданных — мужчина и женщина. В среду вечером стало известно, что они были отравлены именно «Новичком» — об этом сообщил Скотленд Ярд. В ведомстве говорят, что пока не знают, из одной ли партии то вещество, которым отравлены двое граждан Великобритании и то, которым в марте отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Напомню, в Лондоне считают, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.
Комментарии5
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politroller 05 июля 2018 | 04:16
британцы отравились просроченным новичком
minerr 05 июля 2018 | 04:25
Интересно есть ли у новоотравленных домашние животные? А то ведь живодеры из Ми-6 не пощядят их.
lnmanusnostras1 05 июля 2018 | 04:26
Я не поехали вы там совсем кукушечкой то, британцы?
j_partizan 05 июля 2018 | 04:33
Лондону следует больше уделять внимания борьбе с собственной преступностью, а не высказывать всякие бредовые предположения.
russky77 05 июля 2018 | 04:50
Вспоминается случай, когда наркоман убил свою мать, спёр ее деньги, его затаскали на допросы и, чтобы отвести от себя подозрение, таким же макаром убил соседку матери, инсценировав ограбление