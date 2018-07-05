Чрезвычайный комитет британского правительства собирается из-за нового случая применения «Новичка»

Чрезвычайный комитет британского правительства Cobra собирается сегодня на заседание из-за нового случая применения отравляющего вещества «Новичок». 30 июня в городе Эймсбери пострадали двое британских подданных — мужчина и женщина. В среду вечером стало известно, что они были отравлены именно «Новичком» — об этом сообщил Скотленд Ярд. В ведомстве говорят, что пока не знают, из одной ли партии то вещество, которым отравлены двое граждан Великобритании и то, которым в марте отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Напомню, в Лондоне считают, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.