Задержанных в среду вечером сотрудников Театра.doc отпустили из полиции

Им так и не разъяснили, на каком основании проводилось задержание. Об этом «Эху» рассказала режиссёр театра Зарема Заутдинова. В среду вечером на улице после спектакля задержали девять сотрудников Театра.doc и ещё одного молодого человека, который оказался в их компании. Одну из актрис – Татьяну Демидову — ударили в живот. У людей, проводивших задержание, в телефонах были фотографии работников театра – снимки, связанные с деятельностью в поддержку голодающего в колонии украинского режиссёра Олега Сенцова, рассказала «Эху» актриса Театра.doc Мария Чупринская.