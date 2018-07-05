Задержанных в среду вечером сотрудников Театра.doc отпустили из полиции
Им так и не разъяснили, на каком основании проводилось задержание. Об этом «Эху» рассказала режиссёр театра Зарема Заутдинова. В среду вечером на улице после спектакля задержали девять сотрудников Театра.doc и ещё одного молодого человека, который оказался в их компании. Одну из актрис – Татьяну Демидову — ударили в живот. У людей, проводивших задержание, в телефонах были фотографии работников театра – снимки, связанные с деятельностью в поддержку голодающего в колонии украинского режиссёра Олега Сенцова, рассказала «Эху» актриса Театра.doc Мария Чупринская.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
astet 05 июля 2018 | 04:52
Какие объяснения?
Перебьются!
Захотели - задержали.
Захотели - замочили.
Великая Россия, мать её!!!
rodiv 05 июля 2018 | 05:06
Самолёт Артёма Боровика
https://youtube.com/watch?v=grZBm1_I8YA