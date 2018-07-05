Суд в Екатеринбурге сегодня рассмотрит дело о регистрации в квартире более 9 тысяч иностранцев

Почти три года местный житель направлял в УФМС и полицию о прибытии в его жильё площадью 16 квадратных метров иностранных граждан. По данным следователей, за фиктивную постановку на учёт мужчина каждый раз получал от полутора до пяти тысяч рублей. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.