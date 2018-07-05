В Нью-Йорке полицейские спустили на землю протестующую, которая 4 часа просидела на Статуе Свободы
Женщина выступала против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Участницу акции взяли под стражу. Она пояснила, что изначально не собиралась залезать на статую и решилась на это лишь после того, как полиция стала задерживать других участников протестной акции.
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