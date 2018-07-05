Внешэкономбанк может более чем в 3 раза уменьшить штат сотрудников

Об этом сообщил источник агентства ТАСС. Рассматривается вариант, при котором останутся 500 человек, предполагается, что это поможет повысить производительность работы команды госкорпорации, — добавил собеседник агентства. В конце мая во Внешэкономбанке сменилось руководство – ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов.