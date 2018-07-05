Нервно-паралитическое вещество «Новичок» стало причиной отравления двух человек в английском городе Эймсбери
Нервно-паралитическое вещество «Новичок» стало причиной отравления двух человек в английском городе Эймсбери. Об этом объявил Скотленд-Ярд. Полиция пока не выяснила обстоятельства отравления. Пострадавшие британские подданные – мужчина и женщина – находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери.
Веществом «Новичок», как выяснилось в ходе расследования, в марте в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон считает, что к этому причастна Москва. В России причастность к отравлению Скрипалей отрицают.
Комментарии9
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mavviomi 05 июля 2018 | 03:13
как достали эти спецслужбиские твари! Худших террористов чем они мир еще не видел!
viktor20123 05 июля 2018 | 03:18
mavviomi:
Это не "Новичок".
Это "Британчок"!
minerr 05 июля 2018 | 03:33
Походу эти двое, посмотрев на помолодевшую и похорошевшую после "новичка" Юлю, где то раздобыли и для себя это чудодевственное средство.
prof57 05 июля 2018 | 03:16
Обычный передоз наркотиками, как и в случае Скрипалей. После отравления Новичком не выживают.
vea4ek 05 июля 2018 | 03:20
prof57: prof57:
Разбавленный воздухом свободы смертельный "ноффичок" теряет часть своей дьявольской силы.
mavviomi 05 июля 2018 | 03:34
prof57: а тебе откуда знать, портянка? Ты профессор?
vea4ek 05 июля 2018 | 03:17
Чичваркин и подруга?
vsokolov 05 июля 2018 | 03:25
Пока англичане выглядят полными идиотами.
sergirusso 05 июля 2018 | 03:35
Гэбуха следы путает. При Сталине замочит кого нибудь гэбня - менты дело расследуют, убийц ищут.... Тут Скрипалей отравили, теперь ещё парочку левых, чтобы дело Скрипалей поставить под вопрос.