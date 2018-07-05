В Канаде женщина с ножом ранила четверых пассажиров автобуса
Это произошло в городе Брамптон в провинции Онтарио, сообщает канадский телеканал CTV.
По данным полиции, в больницу доставили мужчину и трех женщин. Их жизни ничто не угрожает. Нападавшая была задержана, ей оказалась 20-летняя девушка. Полиция выясняет причину нападения.
Комментарии2
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lom2011 05 июля 2018 | 02:47
У нас вчера две собаки пробежали мимо моего дома.
А сегодня видел вертолёт, пролетающий на небольшой высоте.
А ещё видел железнодорожный товарный состав.
kondrakr 05 июля 2018 | 02:55
lom2011: Ой, и я видел поезд. И ещё самолёт низко над домом пролетел.