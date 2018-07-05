В Канаде женщина с ножом ранила четверых пассажиров автобуса

Это произошло в городе Брамптон в провинции Онтарио, сообщает канадский телеканал CTV.

По данным полиции, в больницу доставили мужчину и трех женщин. Их жизни ничто не угрожает. Нападавшая была задержана, ей оказалась 20-летняя девушка. Полиция выясняет причину нападения.