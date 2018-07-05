В поисковой выдаче «Яндекса» оказались файлы пользователей сервиса Google Docs, содержащие приватную информацию

На это вчера вечером обратили внимание российские интернет-пользователи. Документы, которые показывал «Яндекс», не были защищены настройками приватности – это означает, что их создатель разрешил просмотр и редактирование всем, у кого есть нужная ссылка. Сайту «Медуза» в «Яндексе» сказали, что связались по этому вопросу с коллегами из компании «Google». Примерно в час ночи по московскому времени поиск по Google Docs в «Яндексе» перестал выдавать какие-либо результаты.