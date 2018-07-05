Двое британцев, попавших в больницу Солсбери, были отравлены веществом «Новичок»

Это объявил Скотленд-Ярд. Оба пострадавших – мужчина и женщина – находятся в критическом состоянии. Пока неизвестно, как они подверглись воздействию вещества и связан ли этот случай с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В МВД Великобритании сегодня будет созвано заседание чрезвычайного комитета. Напомню, в отравлении Скрипалей Лондон винит Россию. Москва свою причастность отрицает.