Двое британцев, попавших в больницу Солсбери, были отравлены веществом «Новичок»
Это объявил Скотленд-Ярд. Оба пострадавших – мужчина и женщина – находятся в критическом состоянии. Пока неизвестно, как они подверглись воздействию вещества и связан ли этот случай с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В МВД Великобритании сегодня будет созвано заседание чрезвычайного комитета. Напомню, в отравлении Скрипалей Лондон винит Россию. Москва свою причастность отрицает.
Комментарии9
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nepeanois 05 июля 2018 | 02:13
"Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления."
М.Е.Салтыков-Щедрин
danko_vobla 05 июля 2018 | 02:37
nepeanois: Путин?
mavviomi 05 июля 2018 | 03:15
danko_vobla: нет, Ху-ло!
bozk 05 июля 2018 | 02:22
Стоимость недвижимости в Солсбери пошла вниз, интересно.. ?
proxozhij 05 июля 2018 | 02:24
Москва отрицает причастность к своей причастности.
ltvjrhfn1 05 июля 2018 | 03:01
proxozhij:
именно так. Под щумок мундиаля узурпатор решил протащить пенсионную реформу и отравить двух безвинных англичан новичком.
salut__521 05 июля 2018 | 02:36
Дурить, травить и отрицать путин начал одновременно...
ltvjrhfn1 05 июля 2018 | 02:53
salut__521:
а ещё твою жену трахать.
Но успокойся, вот её не он персонально трахает. По его секретному поручению это делают подъездные бомжары, в твоё отсутствие.
mavviomi 05 июля 2018 | 03:17
ltvjrhfn1: и тебя трахает, в тебе бьется его енергиия!