Z Архив новостей новости
5 2 6 335
Эксклюзив Эха 01:30, 05 июля 2018

Всех сотрудников Театра.doc задержанных на Чистых прудах в Москве отпустили из полиции без составления протоколов

Об этом «Эху» рассказала режиссёр театра Зарема Заутдинова. По её словам, свои действия полиция толком не объяснила. Задержанным сообщили, что «проверяли их на причастность», а на причастность к чему сказать не смогли. Два человека, после того как их отпустили из отделения, вернулись в ОВД Басманное, чтобы написать заявление о незаконном задержании.

В среду вечером на улице после спектакля задержали девять сотрудников Театра.doc и ещё одного молодого человека, который оказался в их компании. Одну из актрис – Татьяну Демидову — ударили в живот. У людей, проводивших задержание, в телефонах были фотографии работников театра – это снимки, связанные с деятельностью в поддержку голодающего в колонии украинского режиссёра Олега Сенцова, рассказала «Эху» актриса Театра.doc Мария Чупринская.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko1 05 июля 2018 | 01:37

А составить протокол на садистов-полицаев и незаконное задержание надо.
И завести уголовное дело на подонков в погонах и их холуёв.

kaputvsemu 05 июля 2018 | 01:50

Акция устрашения... Пнули женщину в живот... Это путинизм, детка...

Самое обсуждаемое

Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 82 6 7123 04.07
Kмосква, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Вот независимый суд – это основа основ существования нации, без самоуправления, без сильных органов власти на местах какой же может быть суд? А у нас это часто называют сепаратизмом, разделением, разбазариванием страны…

5 150 6 14449 29.06
#слушать 01:46:25 8читать $скачать 24.4 МБ
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 131 6 12999 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 68 6 6790 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Блоги

Евгения Чирикова общественный деятель

Обращение к президенту Эстонии Я думаю, вы понимаете, как опасна для маленького государства ситуациям, когда в нем существует два разных мира . Особенно это опасно , когда наша маленькая страна соседствует с весьма большим…

5 97 6 9905 04.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 101 6 11928 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 99 6 11640 01.07
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 168 6 21474 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 92 6 12572 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 71 6 9908 03.07
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 88 6 12446 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 232 6 33358 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 86 6 12259 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 277 6 39591 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Сталинские преемники хорошо освоили тему Глупо напоминать, но ведь именно эти «сотрудники», все эти майоры и прочие, должны защищать нас от терактов и преступников. И как после этого верить любым их рассказам…

5 236 6 37875 28.06
Kвласть, общество, полиция, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 38 6 6184 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

«Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор «Натали Турс» Владимир Воробьев…

5 13 6 77985
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 165 6 118337 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 91 6 21516 29.06
Блоги

Илья Яшин политик

Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…

5 327 6 403256 02.07
Kфутбол, чм-2018, политика, оппозиция, общество, власть, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Пенсии. Начало конца режима? Пенсии. Начало конца режима? О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…

5 65 6 158460 02.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсии, реформы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7093745
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3557214

Сегодня в эфире