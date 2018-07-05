Всех сотрудников Театра.doc задержанных на Чистых прудах в Москве отпустили из полиции без составления протоколов
Об этом «Эху» рассказала режиссёр театра Зарема Заутдинова. По её словам, свои действия полиция толком не объяснила. Задержанным сообщили, что «проверяли их на причастность», а на причастность к чему сказать не смогли. Два человека, после того как их отпустили из отделения, вернулись в ОВД Басманное, чтобы написать заявление о незаконном задержании.
В среду вечером на улице после спектакля задержали девять сотрудников Театра.doc и ещё одного молодого человека, который оказался в их компании. Одну из актрис – Татьяну Демидову — ударили в живот. У людей, проводивших задержание, в телефонах были фотографии работников театра – это снимки, связанные с деятельностью в поддержку голодающего в колонии украинского режиссёра Олега Сенцова, рассказала «Эху» актриса Театра.doc Мария Чупринская.
Комментарии2
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danko1 05 июля 2018 | 01:37
А составить протокол на садистов-полицаев и незаконное задержание надо.
И завести уголовное дело на подонков в погонах и их холуёв.
kaputvsemu 05 июля 2018 | 01:50
Акция устрашения... Пнули женщину в живот... Это путинизм, детка...