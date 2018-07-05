Производители лекарств предупреждают о грядущем росте цен из-за новых требований ФСБ
Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты. По их мнению, это помимо прочего грозит отечественной фармацевтической индустрии снижением экспортного потенциала и в конечном счёте изоляцией, пишет РБК. Между тем компания – оператор маркировки утверждает, что криптография не требует дополнительных затрат. Эксперимент по маркировке лекарств двухмерных штрихкодом начался в России в прошлом году. Весной этого ФСБ предложила добавить криптозащиту, чтобы справиться с изъянами в системе маркировки. Исполнение требований должно стать обязательным в 2020 году.
Комментарии6
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drtomsky 05 июля 2018 | 01:30
Интересно, это у ФСБ паранойя или просто кто-то из деток фсбэшных боссов владеет компанией, которая будет заниматься маркировкой лекарств?
nepeanois 05 июля 2018 | 02:02
drtomsky: следующий ход: запрет пользования средствами щифрования без лицензии фсб
tks 05 июля 2018 | 01:48
Блеск: под предлогом защиты х.3. чего и х.3. от кого создавать для себя миленькую такую "кормушечку", которая всю эту хрень производить должна ;')))
orein51 05 июля 2018 | 01:51
цены растут - проблема переизбытка пенсионеров решается автоматом... то бишь, автоматически...
beherit 05 июля 2018 | 01:52
Кто-нибудь может внятно объяснить, для чего вообще нужна эта самая ФСБ, какая от неё практическая польза?
Есть страны с развитой экономикой, обходящиеся без этой структуры, и живут неплохо. Не тратят бесчисленные миллиарды долларов ежегодно на это дерьмо.
По-моему, в необходимости такой службы убеждены только сторонники теории заговоров, параноики и пр. потенциальные пациенты психбольницы.
vlastimil_popogrebski 05 июля 2018 | 02:01
А надо не болеть, больше спортом заниматься как Уважаемый Президент Владимир Владимирович и его сотрудники ФСБ. И незачем будет совсем покупать лекарства