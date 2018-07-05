В Минкомсвязи и МВД выступили против уголовной ответственности за репосты и лайки в интернете...

Декриминализацию статьи обсуждали накануне на совещании Общероссийского народного фронта. О том, что репосты и лайки не должны быть поводом для возбуждения уголовных дел заявил представитель Минкомсвязи, замдиректора департамента госполитики в области СМИ Арсений Недяк. С аналогичным мнением выступил и замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров. Законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в июне был внесён в Госдуму. Верховный суд рекомендовал доработать этот документ.