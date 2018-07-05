В Минкомсвязи и МВД выступили против уголовной ответственности за репосты и лайки в интернете
Декриминализацию статьи обсуждали накануне на совещании Общероссийского народного фронта. О том, что репосты и лайки не должны быть поводом для возбуждения уголовных дел заявил представитель Минкомсвязи, замдиректора департамента госполитики в области СМИ Арсений Недяк. С аналогичным мнением выступил и замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров. Законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в июне был внесён в Госдуму. Верховный суд рекомендовал доработать этот документ.
Комментарии2
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patrikk_1 05 июля 2018 | 01:14
В Минкомсвязи и МВД выступили против уголовной ответственности за репосты и лайки в интернете...
Ну, "репост" ещё куда ни шло, с натяжкой, конечно, но "репост" можно представить как распространение противозаконной информации, а вот право человека ставить "лайки" под любым понравившимся ему постом - это чистая свобода мнения, за которую нельзя преследовать.
tks 05 июля 2018 | 01:55
В Минкомсязи есть целый "департамент госполитики в области СМИ"? Как интересно - СМИ это конечно, первый объект для регулирования связей там всяких разных ;')))
А в МВД есть "Главное управление по противодействию экстремизму"? Может пора перестать эвфемизмами заниматься? В СкрепоНоссии воссоздана политическая полиция.