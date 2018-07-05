"Россияне стали проводить больше времени на работе"

Страна второй год подряд попадает в пятёрку самых работающих государств. Больше, чем в России в прошлом году работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. Это следует из ежегодного доклада Организации экономического сотрудничества и развития, сообщает РБК. В прошлом году каждый занятый россиянин в среднем провёл за работой 1980 часов – это на шесть часов больше, чем годом ранее. До этого показатель не увеличивался с 2014 года. Несмотря на то, что продолжительность рабочего времени растёт, по эффективности труда страна неизменно остаётся в нижней части рейтинга, отмечает издание.