Россияне стали проводить больше времени на работе
Страна второй год подряд попадает в пятёрку самых работающих государств. Больше, чем в России в прошлом году работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции. Это следует из ежегодного доклада Организации экономического сотрудничества и развития, сообщает РБК. В прошлом году каждый занятый россиянин в среднем провёл за работой 1980 часов – это на шесть часов больше, чем годом ранее. До этого показатель не увеличивался с 2014 года. Несмотря на то, что продолжительность рабочего времени растёт, по эффективности труда страна неизменно остаётся в нижней части рейтинга, отмечает издание.
Комментарии5
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tonight 05 июля 2018 | 01:19
"Несмотря на то, что продолжительность рабочего времени растёт, по эффективности труда страна неизменно остаётся в нижней части рейтинга, отмечает издание."
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Рассмешила новость. Удивляются как дети чес слово. Потомучто на работе занимаются своими делами, менты крышую бизнес вместо поимки преступников. В других сферах ворую вот и не эффективность и падает ))
tonight 05 июля 2018 | 01:25
tonight: Поправка: вот и эффективность падает ))
gordy 05 июля 2018 | 01:39
"Россияне стали проводить больше времени на работе"
Это они сами так говорят?
pmasel 05 июля 2018 | 01:57
Вообще не пойму откуда это "больше". В 1995 году - 1891час, в 2000г. - 1982, в 2007г. - 1999, в 2015г. - 1978, в2016 - 1974часа. За 16 лет практически без изменений.
idshoohov 05 июля 2018 | 02:21
"Несмотря на то, что продолжительность рабочего времени растёт, по эффективности труда страна неизменно остаётся в нижней части рейтинга, отмечает издание."
Потому и растёт продолжительность работы