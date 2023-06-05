Два человека, пострадавшие на днях недалеко от британского Солсбери, отравлены веществом «Новичок»
Это подтвердил Скотленд-Ярд. Каким образом отравились британцы – мужчина и женщина, пока неизвестно. Полиция страны призывает отказаться от спекуляций на эту тему. В ведомстве говорят, что пока не знают, из одной ли партии то вещество, которым отравлены двое жителей Великобритании и то, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Напомню, в Лондоне считают, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. Москва это отрицает.
Комментарии22
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patrikk_1 05 июля 2018 | 01:07
Два человека, пострадавшие на днях недалеко от британского Солсбери, отравлены веществом «Новичок»...
И что дальше? Какой из этого вывод сделают Тереза Мэй и Борис Джонсон? Просто интересно?
danko_vobla 05 июля 2018 | 01:10
patrikk_1: Путин кончай травить!
aleko_1 Александр Королев 05 июля 2018 | 01:11
patrikk_1: Его начали распылять, чтобы отвести подозрения от России.
patrikk_1 05 июля 2018 | 01:21
aleko_1:
А как это может снять подозрения, если опять не найдут исполнителя? Объясни мне, Усы? Вот если бы российские спецслужбы "исполнителя" какого-нибудь подставили, детей которого держали бы с заложниках, и который бы всё взял на себя, тогда ещё можно отвести подозрение. А если опять без свидетелей, без следов, без исполнителей... тогда это бросает ещё большую тень подозрения на Москву.
tanyaya 05 июля 2018 | 01:43
patrikk_1: Милая душа моя, Патрисия, не твоя это тема. Почистила зубы и в коечку, девочка. Завтра в собес, пенсию клянчить. Потом к дантисту, встать на учет для получения бесплатной челюсти. Потом на рынок, огурчики выбирать. К столу. Или не к столу? Бедная моя девочка, какая у тебя насыщенная жизнь. Спокойной ночи, принцесса беззубая, замученная артрозом. Баиньки, солнышко.
tanyaya 05 июля 2018 | 01:45
aleko_1: А что тут думать-то, когда и так всё ясно.
tonight 05 июля 2018 | 01:12
patrikk_1: Раша убирает бывших агентов или тех кто много знает.
patrikk_1 05 июля 2018 | 01:24
tonight:
И опять "Новичком"? Как говорила Евгения Альбац, чтобы уже точно в окружении В.Путина ни у кого не оставалось сомнения - так будет с каждым, кто предаст президента России и пойдёт на сотрудничество с Вавилоном.
tonight 05 июля 2018 | 01:43
patrikk_1: Ну да Новичком. Это русский подчерк
aneroid 05 июля 2018 | 01:29
tonight: Почему же такой осведомленный до сих пор не отравлен? ))
tonight 05 июля 2018 | 01:46
aneroid: А тебе бы хотелось?
mk_portrait 05 июля 2018 | 01:30
patrikk_1: Ох! Какая неразрешимая задача!
Будут делать то что надо - в зависимости от результатов расследования.
И уж во всяком случае не подумают отказываться от того что говорили по поводу отравления Скрипалей. Вы кажись про это подумали? :)
patrikk_1 05 июля 2018 | 01:37
mk_portrait:
Да, я подумал об отравлении Скрипалей. Ведь помнится тогда их ещё не довезли до госпиталя, как Тереза Мэй и Борис Джонсон сразу же обвинили в прошествии Москву, и вместе со своими союзниками приняли антироссийские санкции. А что теперь? Будут ли молниеносные санкции против России, а если нет, то чем этот случай хуже "скрипалёвского"?
tanyaya 05 июля 2018 | 01:47
patrikk_1: Девочка, Патрисия, о чем ты там подумала? Думай лучше о том, на какую полку ты завтра свои вставные челюсти положишь, душа моя небесная.
mk_portrait 05 июля 2018 | 02:06
patrikk_1: Не надо только придумывать, хорошо? Как будто вокруг одни идиоты сидят :)
Про Москву стали говорить как раз на основе полученных первых результатов расследования!
Повторюсь, что сейчас случилось - следствие должно определить.
zemljanka 05 июля 2018 | 01:14
Месть зза провалы?
Или продолжают петлять?
danko_vobla 05 июля 2018 | 01:16
zemljanka: ты прибила язык на красной площади?
alex362 05 июля 2018 | 01:28
Боже, какая прелесть! И главное, в предверие очередного Хельсинского процесса! Ну что же, воблоглазое чмо снова уйдет в несознанку - но ведь тут и Трампу понятно, с кем он пробует иметь дело.
Ждем развития событиев, на сей раз с особым интересом - типа хлопнет ли дверью Трамп со словами "да пошел ты" и соответствующими дальнейшими действиями.
agamasat 05 июля 2018 | 01:34
мафия россии, называемая спецлужбой, резвится, аднака... Не удивлюсь, если обнаружат след, указывающий на другую страну.
orein51 05 июля 2018 | 01:53
в киношках обычно заказное убийство маскируется с помощью побочных...
mikescholar 05 июля 2018 | 01:54
Да у нас этого "новичка" - завались.
У нас дядя на новичковой фабрике работал.
stanislav1975 05 июля 2018 | 02:06
Пока весь Солсбери не перетравит, Путин не угомонится.