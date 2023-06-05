Два человека, пострадавшие на днях недалеко от британского Солсбери, отравлены веществом «Новичок»...

Это подтвердил Скотленд-Ярд. Каким образом отравились британцы – мужчина и женщина, пока неизвестно. Полиция страны призывает отказаться от спекуляций на эту тему. В ведомстве говорят, что пока не знают, из одной ли партии то вещество, которым отравлены двое жителей Великобритании и то, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Напомню, в Лондоне считают, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. Москва это отрицает.