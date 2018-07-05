В Москве на Чистых прудах задержали сотрудников Театра.doc

Одну из актрис – Татьяну Демидову — ударили в живот. Всего в отделение забрали девять сотрудников и ещё одного молодого человека, который оказался в их компании, — рассказала «Эху» актриса Театра.doc Мария Чупринская. По её словам, что на улице после спектакля к работникам театра подошли несколько человек, один из которых был в форме полицейского. Эти люди обращались к сотрудникам театра по именам, несмотря на то, что те не предъявили никаких документов. У людей, которые пришли задерживать, в телефонах были фотографии работников театра – это снимки, связанные с деятельностью в поддержку голодающего в колонии украинского режиссёра Олега Сенцова. Задержанных увезли в ОВД Басманное. В автозаке их заставили ехать стоя. Сейчас работники театра ждут адвокатов. Причину задержания им не назвали, сказав, что таковой может стать, к примеру, употребление алкоголя или наркотиков.