«Турпомощь» на заседении будет решать вопрос о выплате компенсаций клиентам туроператоров «Натали Турс» и DSBW

Наблюдательный совет ассоциации «Турпомощь» проведет сегодня заседание, на котором, как ожидается, будет принято решение по вопросу выплаты компенсаций клиентам туроператоров «Натали Турс» и DSBW.

Туроператор «Натали Турс», который объявил о намерении аннулировать все туры компании до 30 сентября включительно из-за финансовых проблем, оценивает полученный во втором квартале 2018 года убыток в 8-10 млн рублей. Об этом сообщил журналистам президент компании Владимир Воробьев.

Ранее компания проинформировала турагентства об отмене чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Пострадавшим туристам компания

предлагает вернуть деньги.