Два человека, обнаруженные неподалеку от Солсбери, были отравлены «Новичком», подтверждает британская полиция
В то же время в правоохранительных органах не могут пока сказать точно, было ли это отравляющее вещество из того же источника, что использовалось при покушении на Сергея Скрипаля и его дочь. Также Скотланд Ярд пока не может подтвердить связь новых пострадавших с бывшим офицером ГРУ. К расследованию привлечены 100 человек. Сами пострадавшие находятся в больнице Солсбери в критическом состоянии.
Комментарии13
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r88w556xl4 05 июля 2018 | 00:15
...было ли это отравляющее вещество из того же источника
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Граждане фальсификаторы, а ведь в прошлый раз источник так и не назвали, хотя всё равно была "виновата Россия"
danko_vobla 05 июля 2018 | 00:17
r88w556xl4: ну где старая маразматичка данко1? Пусть про Путина скажет. Пока не стёрлась. В маями.
andreyoo 05 июля 2018 | 00:31
r88w556xl4: А в этот раз даже имена пострадавших не называют. Хотя в прошлый раз Скрипаля сразу назвали. Правда Скрипалей так и не показали, ни живыми, ни мертвыми.
shveik49 05 июля 2018 | 00:15
Это отравление обошлось кремлю значительно дороже.
shplint_05 05 июля 2018 | 00:16
Хайли лайкли это тот же "Новичок" из России, который намазали по всей Британии те же 2 шпиона, которые сразу после Солсбери улетели в Москву. Бабченко им кланялся.
hastings 05 июля 2018 | 00:18
Британцы увидели как гладко и весело в России проходит Чемпионат и рухнули стены пропаганды. Решили дубль два повторить :(
salut__521 05 июля 2018 | 00:21
Мундиаль в самом разгаре, значит и самое время кого-нибудь оккупировать, аннексировать или травить. Путинская спортивно-фашистская традиция, не попрёшь...
boseal 05 июля 2018 | 00:24
"Великобрехании" впору заряжать шоу про то как отравили, потом красочно расследовали и в конце все выжили. Стыдно, господа британцы, ох как стыдно. Даже когда британские корабли оставили PQ-17 у вас было больше чести.
nds 05 июля 2018 | 00:26
А что, источник новости давать уже не обязательно? Раша Тудэй, НТВ, телеканал "Звезда"?
ematveev 05 июля 2018 | 00:27
Как-то не срастается у бритов: они ж вчера сказали, что шпиены-диверсанты уже вернулись в Россию... А тут два новых отравленных.
Ждем хайли-лайкли, потом неделю молчанки, потом снова про то, что очередные два шпиена уже вернулись в Россию.
mppv 05 июля 2018 | 00:27
Дак это мелкоизмельчённый в пазл портрет Путина?
proxozhij 05 июля 2018 | 00:31
Если где-то, какая-то гадость происходит, то первой на примете Россия. Такая уж у нее тяжелая участь быть всемирным дерьмом.
oneoretwo 05 июля 2018 | 00:35
...всей планете урок: вот что случается, когда власть захватывают уголовники из спецслужб...