Два человека, обнаруженные неподалеку от Солсбери, были отравлены «Новичком», подтверждает британская полиция

В то же время в правоохранительных органах не могут пока сказать точно, было ли это отравляющее вещество из того же источника, что использовалось при покушении на Сергея Скрипаля и его дочь. Также Скотланд Ярд пока не может подтвердить связь новых пострадавших с бывшим офицером ГРУ. К расследованию привлечены 100 человек. Сами пострадавшие находятся в больнице Солсбери в критическом состоянии.