Журналиста, бывшего главу Гостелерадио СССР и ТАСС Леонида Кравченко похоронят 5 июля на Троекуровском кладбище

Журналиста, бывшего главу Гостелерадио СССР и ТАСС Леонида Кравченко, умершего в понедельник на 81 году жизни, похоронят 5 июля на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание состоится там же в 12.00.

Бывший председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко скончался на 81 году жизни. С его именем были связаны важнейшие события на телевидении эпохи Михаила Горбачева. Ранее в эфире «Эха» он рассказывал про становление формата прямого эфира на советском телевидении.

После провала путча августа 1991 года Леонид Кравченко был уволен с телевидения, фактически как один из самых главных пособников ГКЧП.