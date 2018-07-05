Верховный суд Чеченской республики рассмотрит ходатайство адвоката о рассмотрении дела Титиева в другом регионе
Верховный суд Чеченской республики рассмотрит сегодня ходатайство адвоката Ильи Новикова о рассмотрении дела руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в другом регионе. Ходатайство связано с высказываниями Рамзана Кадырова в отношении Титиева, сказал нам Илья Новиков.
Предварительное заседание суда по уголовному делу о
хранении наркотиков в крупном размере в отношении Оюба Титиева в Шалинском суде перенесено на 9 июля.
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