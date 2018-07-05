Полицейские задержали сотрудников Театра.doc в Москве

Как пишет «Медиазона», работники театра решили погулять на Чистых прудах после спектакля, когда к ним подошли пятеро мужчин крепкого телосложения, представлявшиеся то свидетелями, то гражданскими активистами и полицейский в форме. Они стали со смехом предупреждать сотрудников театра, что скоро их задержат, и угрожать, что причину задержания — употребление алкоголя или наркотиков — придумают позже. В итоге задержаны девять актеров и работников театра и один молодой человек, который пришел к своей девушке. Еще одну актрису не задержали, но ударили в живот, утверждают очевидцы. Всех задержанных отвезли в ОВД «Басманное».