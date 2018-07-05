Полицейские задержали сотрудников Театра.doc в Москве
Как пишет «Медиазона», работники театра решили погулять на Чистых прудах после спектакля, когда к ним подошли пятеро мужчин крепкого телосложения, представлявшиеся то свидетелями, то гражданскими активистами и полицейский в форме. Они стали со смехом предупреждать сотрудников театра, что скоро их задержат, и угрожать, что причину задержания — употребление алкоголя или наркотиков — придумают позже. В итоге задержаны девять актеров и работников театра и один молодой человек, который пришел к своей девушке. Еще одну актрису не задержали, но ударили в живот, утверждают очевидцы. Всех задержанных отвезли в ОВД «Басманное».
Комментарии2
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oneoretwo 05 июля 2018 | 00:29
...плешивое нквд само провоцирует беспорядки...
polikarpich 05 июля 2018 | 00:30
Это действующая модель России. Этим всё сказано. Вот эту сценку и надо демонстрировать иностранным гостям, чтобы не размазывали розовые сопли и не питали иллюзий по поводу состояния нынешней России.