Депутаты Европарламента сегодня обсудят новую директиву ЕС об авторском праве в интернете

Она по мнению противников инициативы угрожает будущему глобальной сети. Под угрозой оказались тексты, музыка, видео, фотографии. То есть всё, что публикуют пользователи в интернете. Поскольку новая директива Евросоюза об авторском праве предполагает фильтрацию на сайтах всех сообщений и других материалов. Кроме того для размещения ссылок на публикации СМИ многие сайты должны будут просить разрешения у главных редакторов этих изданий. Противники директивы ЕС говорят о цензуре в интернете в случае её принятия. Накануне сразу в трёх странах — Италии, Испании и Латвии – местные модераторы на время закрыли доступ к статьям онлайн-энциклопедии Wikipedia. Всех пользователей встречал баннер, в котором их призывали бороться за открытый интернет и против директивы ЕС. «Новый закон ослабит ценности и культуру, на которой основана wikipedia», — говорилось в сообщении.

ОТВОДКА:

После того как документ об авторских правах рассмотрит Европарламент, поправки обсудят с еврокомиссией и Советом Евросоюза.