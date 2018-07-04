Полицейские пытаются задержать нескольких сотрудников Театра.doc

Как сообщается в твиттере правозащитного проекта «ОВД-Инфо», представители правоохранительных органов называют их имена и показывают фотографии. Они утверждают, что труппа театра якобы распивала спиртные напитки. Вместе с полицией, по словам очевидцев, находятся пятеро крупных мужчин, которые называют себя «гражданскими активистами».