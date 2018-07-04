Полицейские пытаются задержать нескольких сотрудников Театра.doc
Как сообщается в твиттере правозащитного проекта «ОВД-Инфо», представители правоохранительных органов называют их имена и показывают фотографии. Они утверждают, что труппа театра якобы распивала спиртные напитки. Вместе с полицией, по словам очевидцев, находятся пятеро крупных мужчин, которые называют себя «гражданскими активистами».
Комментарии22
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sklar39 04 июля 2018 | 23:34
А что, уже и спиртное под запретом?
chernyij 04 июля 2018 | 23:36
sklar39: в зависимости от цвета штанов
ag_bai 04 июля 2018 | 23:46
Что за скоты задерживают достойных людей?
Эх, Россия, закатилась под плинтус.
tvitov66 04 июля 2018 | 23:55
Видать сотрудники Театра.doc были за рулём и причём все за одним ...
danko1 04 июля 2018 | 23:38
sklar39: Если с минированием фокусы перестали проходить, то новую причину для срыва спектаклей и уничтожения театра нашли.
Фанатов за употребление спиртного на улицах не задерживают.
honduras_na_colime 04 июля 2018 | 23:45
Оказалось, что на России в сфере культуры не только больше всех воруют, но и бухают, бгг.
nds 04 июля 2018 | 23:37
А эти представители и гражданские активисты сами-то трезвые, чтобы задерживать совершеннолетних людей за распитие спиртных напитков?
turrinn 04 июля 2018 | 23:40
задержать всех болел футбольных до кучи.
и нет проблем.
chernyij 05 июля 2018 | 00:35
turrinn: за всех повышение не дают
neon999 04 июля 2018 | 23:41
Санкционированный сверху наезд, или простым полицаям-ублюдкам покуражиться захотелось ? Из последствий станет понятно, с какого уровня наехали.
honduras_na_colime 04 июля 2018 | 23:42
Эти гражданские активисты лучше с такими же понтами подкатили к толпе пьяных футбольных болел.
Или ссыкотно?
polikarpich 04 июля 2018 | 23:53
honduras_na_colime: Да это всё те же самые "кизяки". Они активны только когда рядом "минцанер" с палкой и свистулькой.
fotinia00 04 июля 2018 | 23:47
Почему болельщикам можно, а артистам нет?!
proxozhij 04 июля 2018 | 23:49
А что, в России остались театры?
eslichestno 04 июля 2018 | 23:50
Актерам нельзя выпивать? Ну, это нонсенс. Гораздо опасней, когда полиция непосредственно в отделении распивает спиртные напитки во главе со своим шефом.
vladimirbelarus 04 июля 2018 | 23:50
Какой же позор воевать с театром. И как же должен бояться кремлёвский карлик режиссёров и актеров всего лишь одного театра, чтобы послать людей на такое беззаконие.
olexa30 04 июля 2018 | 23:59
Беда не в том что они пили спиртное, но ведь они потом закурили и в карты играть начали.
ly4_sveta 05 июля 2018 | 00:01
Это же не фанаты, которым можно все -
и напиваться распивая, и в фонтаны нырять,
и орать в два часа ночи, и задираться к
мирным прохожим, и бегать полуголыми по
городам и весям.
tks 05 июля 2018 | 00:02
Какие страшные, просто ужасные преступники эти актёры театра.doc и какие просто жутчайшие преступления они так просто совершают!!
Доблестные мусора и не менее доблестные подмусарники должны пресечь эту вопиющую безнаказанность!!
mozhem_povtorit 05 июля 2018 | 00:07
Там еще с ними женщины без паранджи!
oneoretwo 05 июля 2018 | 00:25
...вот так вот, господа болельщики-фанаты: ТАМ вам - не ЗДЕСЬ, на плешиво-фашисткой зоне: у обмылка не угадаешь что мона сегодня, а что завтра : гарант он, а как жи...
pinkas 05 июля 2018 | 00:28
Неисповедимы пути Господни! Наверно полицаи приравняли крепкие и спиртные напитки к крови христианских младенцев. Им думать доктор запретил.