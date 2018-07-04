Треть россиян верят в победу национальной сборной над Хорватией в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу
Таковы результаты опроса ВЦИОМ и компании «Медиалогия». Каждый четвертый гражданин считает, что сборная России способна дойти до полуфинала, а 17% уверены, что команда может завоевать чемпионский титул.
Место Германии в списке фаворитов чемпионата у россиян заняла Франция, — заявил ТАСС гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов: «На первом месте Россия была, как это ни странно, но это факт у россиян. На втором месте была Германия, на третьем — Бразилия. Бразильцы остались. Они являются фаворитами, сейчас еще называют французов. Я бы сказал, что есть устойчивое количество наших граждан, которые верили в чудо с самого начала. Но даже после неудачи нашей сборной с Уругваем все равно это количество наших граждан не снижалось, сейчас, естественно, выросло очень сильно после победы над Испанией».
Матч сборных России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи.
Комментарии13
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romantik56 04 июля 2018 | 23:09
Намечается очередной психоз в масштабе страны...
mikhail_spb_ 04 июля 2018 | 23:17
Сколько нужно заплатить хорватской футбольной команде, чтобы она проиграла?
Неужели не наскребём?
vvs_zel 04 июля 2018 | 23:30
Вообще-то без разницы...
ebze 04 июля 2018 | 23:36
Думаю, тот самый победный для нас матч Россия-Голландия, так и останется самым зрелищным и динамичным за всю новейшую историю российского футбола. Надеюсь, что ошибаюсь, но в свете последних событий надежды все меньше. Многие скажут: «главное - результат». Но футбол - нечто большее чем «тупо выиграть (пересидеть)» имхо. Я болею за наших, как бы я не относился к «деталям». Покажите настоящий футбол. Просто ради тех, кто ценит в этой игре в первую очередь «драйв».
amebix 04 июля 2018 | 23:42
ebze: да вряд ли, сыграют от обороны, с лонг-боллами на Дзюбу и может иногда Головин что-то придумает нестандартное. Но вообще наши будут всеми силами мешать Модричу. На стандартах будут шансы у обоих команд.
monik_7 04 июля 2018 | 23:50
Как?! А разве они еще не выиграли ЧМ? Судя по хайпу россиян-россиян они уже давно чемпионы
ebze 05 июля 2018 | 00:12
monik_7: согласен. Хайпа- через край. Но я солидарен с теми, кто радуется победе нашей сборной без всяких «приложений». Это футбол (порой, а скорее зачастую, все более нудный и скучный) а болеть футболом невозможно «приглушенно». Футбол это праздник.! (простите мою банальщину). Но давайте относиться к игре команд (в том числе и нашей сборной) как к просто к футбольному турниру, отсекая всё, что нам пытаются навязать те, кто видит в этом нечто «большее» чем просто ФУТБОЛ.
neon999 04 июля 2018 | 23:54
Все эти "опросы" ни о чем, кроме процента придурков не говорят.
fedor_v_glaz 04 июля 2018 | 23:57
Россия победит. Она вообще войдёт в тройку лидеров полюбас. Запомните этот твит. Усё идёт по плану, за всё уплочено. Иначе зачем плешивцу вообще всё это было затеивать?!
polikarpich 05 июля 2018 | 00:09
fedor_v_glaz: Не скажите. Тут всё-таки присутствует элемент случайности. Всяко может повернуться.
eslichestno 04 июля 2018 | 23:59
Главное, что Станиславский не верит.
margo 05 июля 2018 | 00:04
Некоторое количество наших граждан 70 лет верили в коммунизм.
canary 05 июля 2018 | 00:14
если опять будут стоять как автобус и ждать счастливый случай пробить пенальти, то почему бы и не выиграть?☺︎