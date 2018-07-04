Треть россиян верят в победу национальной сборной над Хорватией в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу

Таковы результаты опроса ВЦИОМ и компании «Медиалогия». Каждый четвертый гражданин считает, что сборная России способна дойти до полуфинала, а 17% уверены, что команда может завоевать чемпионский титул.

Место Германии в списке фаворитов чемпионата у россиян заняла Франция, — заявил ТАСС гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов: «На первом месте Россия была, как это ни странно, но это факт у россиян. На втором месте была Германия, на третьем — Бразилия. Бразильцы остались. Они являются фаворитами, сейчас еще называют французов. Я бы сказал, что есть устойчивое количество наших граждан, которые верили в чудо с самого начала. Но даже после неудачи нашей сборной с Уругваем все равно это количество наших граждан не снижалось, сейчас, естественно, выросло очень сильно после победы над Испанией».

Матч сборных России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи.