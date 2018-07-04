Посетители Третьяковской галереи пожаловались, что из музея выгоняют группы людей, которые разговаривают между собой
Посетители Третьяковской галереи пожаловались на то, что из музея выгоняют группы людей, которые разговаривают между собой. Об этом, в частности, рассказали преподаватель исторического факультета МГУ Максим Шевченко и журналист Тим Ильясов, — пишет издание «Медуза». В обоих случаях, по их словам, инцидент произошел, когда они в одном из залов вместе с большой группой знакомых обсуждали картины. Сотрудники музея это объясняют тем, что проводить экскурсии могут только штатные экскурсоводы галереи. По новым правилам, которые вступили в силу в середине мая, для прохода на выставку группы со своим экскурсоводом требуется уведомлять руководство Третьяковки. Кроме того, билет для такой группы будет стоить более 5-ти тысяч рублей.
Комментарии11
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bradis 04 июля 2018 | 23:06
Третьяков в гробу переворачивается.
chernyij 04 июля 2018 | 23:07
В греческом зале, в греческом зале...
fresh_breeze 04 июля 2018 | 23:12
Не пойман — не экскурсовод.
vladimirbelarus 04 июля 2018 | 23:54
Т.е. иметь своё мнение по поводу картин нельзя и нельзя вслух в музее высказывать своё мнение по поводу картин? А где же конституция, которая гарантирует мне право на... и тд. и т.п. В музее лежит в туалете? Лысый карлик ею недавно подтёрся, переизбрав себя незаконно и передал музею на дальнейшее использование?
eslichestno 04 июля 2018 | 23:57
Надо выгонять всех мужчин, которые не приходят в музей в костюмах и при галстуках, также женщин, которые не приходят туда в строгих платьях. Повесить при входе портрет М.А. Суслова, чтобы строго следил за порядком.
riots 04 июля 2018 | 23:57
Похоже на разборки таксистов у вокзала.
kotikk 05 июля 2018 | 00:04
аж противно читать - деньги-деньги
vlastimil_popogrebski 05 июля 2018 | 00:10
Расставить по залам росгвардейцев чтобы по балде дубасили нарушителей
post_v 05 июля 2018 | 00:20
vlastimil_popogrebski:
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а где гарантия, что эти росгвардейцы не отдубасят незаконное вооруженное формирование "Три богатыря"?
nehoroshiy 05 июля 2018 | 00:12
А 5тыщ за что?
xxxapek 05 июля 2018 | 00:13
Мало ли, о чём они там разговаривают, может, против начальства что замышляют