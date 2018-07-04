Посетители Третьяковской галереи пожаловались, что из музея выгоняют группы людей, которые разговаривают между собой

Посетители Третьяковской галереи пожаловались на то, что из музея выгоняют группы людей, которые разговаривают между собой. Об этом, в частности, рассказали преподаватель исторического факультета МГУ Максим Шевченко и журналист Тим Ильясов, — пишет издание «Медуза». В обоих случаях, по их словам, инцидент произошел, когда они в одном из залов вместе с большой группой знакомых обсуждали картины. Сотрудники музея это объясняют тем, что проводить экскурсии могут только штатные экскурсоводы галереи. По новым правилам, которые вступили в силу в середине мая, для прохода на выставку группы со своим экскурсоводом требуется уведомлять руководство Третьяковки. Кроме того, билет для такой группы будет стоить более 5-ти тысяч рублей.