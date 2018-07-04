Роскачество и Росстандарт проверят автозаправки после жалоб на то, что там недоливают бензин

Как утверждают в Федерации автовладельцев, такое происходит примерно на трех АЗС из четырех. Для этого представители организации проверили несколько регионов. Эксперты Роскачества и Росстандарта, как пишет РБК, проверят также качество самого топлива. На это тоже поступали жалобы.