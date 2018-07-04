Роскачество и Росстандарт проверят автозаправки после жалоб на то, что там недоливают бензин
Как утверждают в Федерации автовладельцев, такое происходит примерно на трех АЗС из четырех. Для этого представители организации проверили несколько регионов. Эксперты Роскачества и Росстандарта, как пишет РБК, проверят также качество самого топлива. На это тоже поступали жалобы.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 04 июля 2018 | 23:06
Мало того, что бензин бодяжат, так ещё и недоливают эту бодягу?
Надеюсь, хоть под патриотические песни?
danko1 04 июля 2018 | 23:13
mikhail_spb_: С учетом подорожания топлива бодяжение и недолив топлива стали больший доход приносить.
Ждем заявления вора Игоря Ивановича, пожаловавшегося на рост цен на бензин, что его задевает, как автолюбителя, что ему тоже недоливают.
kir_pich_101 04 июля 2018 | 23:19
danko1: Я бы этим барыгам лично бы залит по десять литров, в одно место...
vinibi_ 04 июля 2018 | 23:49
kir_pich_101: Залить и поджечь?
curious69_ 04 июля 2018 | 23:18
Я в прошлом году на нескольких заправках Брянска покупал бензин ( 92) в десятилитровую канистру , а потом наливал в бак . Так вот на безкассовых заправках (трёх) вместо десяти литров в канистре оказывалось ДЕВЯТЬ. Жадность и безнаказанность продавцов. При "жалобах" на телефон отвечали . что случайный сбой автоматики , но почему то в свою сторону .... С тех пор на автоматических заправках не заправляюсь и всем своим знакомым не советую.
askol2016 04 июля 2018 | 23:28
Нет в России такой силы, которая может поставить под постоянный контроль всю систему АЗС. А периодические проверки, кампанейщина, были всегда, даже в Советском Союзе, когда бензин стоил 15 коп. Сейчас даже спецпрограммы стоят на компьютерах АЗС: включил тумблер - недоливает, выключил - нормально льет.
riots 04 июля 2018 | 23:52
Жадность порождает бедность.
bja_1950 05 июля 2018 | 00:04
Что, не поделились добычей?