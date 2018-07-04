Генпрокуратура России потребовала проверить обстоятельства задержания чеченского правозащитника Оюба Титиева
Такое письмо было направлено прокурору Чеченской республики. В надзорном ведомстве отреагировали на обращение главы СПЧ Михаила Федотова. Тот жаловался на отказ следственных органов возбудить уголовное дело по заявлению Титиева о фальсификации материалов следствия.
Глава грозненского «Мемориала» настаивает на том, что наркотики ему были подброшены. С начала года он находится в СИЗО.
Комментарии6
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pyco_mypucmo 04 июля 2018 | 23:09
Бунт на корабле. Какая-то вшивая прокуратура смеет тревожить Рамзана!
Дело России молчать и платить, молчать и платить...
fig_vvam__ 04 июля 2018 | 23:18
pyco_mypucmo: Издеваются.
Проверить Рамзана поручили людям, которые его боятся как смерти, тем более, что они и назначены только с его позволения.
Помнится апредмседатель Верховного суда Чечни сказагнул что-то Рамзану не в масть.
Потом долго извинялся и сразу подал в отставку.
Рамзан его простил, вроде. Не убили.
olenenok_zed 04 июля 2018 | 23:35
pyco_mypucmo: ватка опять думает. что рамзанка сам по себе россия сама по себе:)
greeg1 04 июля 2018 | 23:16
Ближайшее время покажет кто лучше выучил Камасутру. Вован или Рамзан.
vlad_sabbath 04 июля 2018 | 23:44
Неужели.. похоже на договорняк для отвода глаз общественности.
bja_1950 05 июля 2018 | 00:01
А сама генпрокуратура не может своими силами это проверить? Опасаются за свою ж....?