Генпрокуратура России потребовала проверить обстоятельства задержания чеченского правозащитника Оюба Титиева

Такое письмо было направлено прокурору Чеченской республики. В надзорном ведомстве отреагировали на обращение главы СПЧ Михаила Федотова. Тот жаловался на отказ следственных органов возбудить уголовное дело по заявлению Титиева о фальсификации материалов следствия.

Глава грозненского «Мемориала» настаивает на том, что наркотики ему были подброшены. С начала года он находится в СИЗО.