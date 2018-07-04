Полицейские в Дагестане задержали несовершеннолетнего за репост записи в Instagram
16-летнего Сулеймана Мусаева из Избербаша обвинили в том, что именно с его публикации начался призыв жителей выйти на протестные акции перед зданием мэрии, пишет газета «Черновик». Как рассказал отец школьника, в отделении полиции молодого человека продержали около трех часов. Его отпустили без составления какого-либо протокола, но заставили написать объяснительную. В начале этой недели около 400 жителей Избербаша вышли на митинг к зданию мэрии из-за того, что в городе с мая пропадает питьевая вода.
Комментарии20
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chernyij 04 июля 2018 | 23:10
Вот интересно, у тех, кто задержал парня, вода не пропадает? Их дети пьют что-то другое? Или есть что-то важнее жизни родных?
danko1 04 июля 2018 | 23:17
chernyij: Издеваться бесконечно над людьми, грабить их власти можно, а протестовать рабам запрещено.
r88w556xl4 04 июля 2018 | 23:57
...за репост записи в Instagram
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Так теперь у рукопожатых называются призывы к незаконной деятельности.
Если иваниванычу кто-то что-то сказал, а иваниваныч это же самое повторил перед другими, то это уже иваниваныча слова, его мнение, потому что сказал это людям именно он, и иваниваныч за свои слова должен отвечать, ибо башкой надо думать, когда повторяешь что-то за кем-то. Абсолютно то же самое и с "репостами" в интернете. Хотя какие в инстаграм "репосты", там только посты можно публиковать!
polikarpich 05 июля 2018 | 00:13
r88w556xl4: Всё ясно. Требовать нормального водоснабжения за свои деньги - это незаконно. Однако!
И в мэрии сидят организмы, которые вообще не при делах. Они никако
polikarpich 05 июля 2018 | 00:15
r88w556xl4: -го отношения к воде не имеют. Они там штанами мебель полируют и этим себе на жизнь зарабатывают.
patrikk_1 04 июля 2018 | 23:20
Полицейские в Дагестане задержали несовершеннолетнего за репост записи в Instagram...
Не за репост, а за органицию несанционированной улично
polikarpich 05 июля 2018 | 00:20
patrikk_1: Хитро, хитро!
А протестные акции и не бывают по своей сути "санкционированными" и "несанкционированными". Это протест, и точка.
А всё остальное - "осетрина второй свежести" и "системная оппозиция".
mikhail_spb_ 04 июля 2018 | 23:22
А с воздухом в России пока ещё нет перебоев?
chernyij 04 июля 2018 | 23:25
mikhail_spb_: спросите у живущих рядом с мусорными полигонами
neon999 04 июля 2018 | 23:48
Полицаи ведут себя совсем уже по-бандитски: терроризируют кого хотят, а так называемый "суд" потом "оформляет" сколь угодно абсурдные обвинения взятые с потолка.
vladimirbelarus 04 июля 2018 | 23:52
Т.е. он виновен, что пропала вода?
riots 04 июля 2018 | 23:55
Сейсмическая активность , как правило, наблюдается перед извержением вулкана.
ed10075 05 июля 2018 | 00:08
Ментовской беспредел в государстве, стремительно приобретающем признаки полицейского.
Несовершеннолетнего можно задерживать только за совершение преступления.
Для беседы должны были пригласить с родителями в инспекцию по делам несовершеннолетних.
korikov 05 июля 2018 | 00:17
Пропадает питьевая вода?
Я не думал, что в Дагестане засуха и пресная вода в дефиците.
А редакция Эхо Москвы не хочет пояснить своим слушателям как же так она пропадает? Может её ворует кто-то?
Ну это ладно. Вот по-версии Эхо Москвы в Дагестане вода пропадает, а по-версии украинских СМИ, цитирую: "США не признаёт аннексию Крыма". Да, да, я сам удивился, но у них там темник такой, что если упоминать о полуострове, то обязательно добавлять слово "аннексия", вот и получилось, что США не признаёт аннексию, ну так, как и Россия то же не признаёт присоединение Крыма аннексией.
polikarpich 05 июля 2018 | 00:25
korikov: А вот какое отношение к дагестанской воде имеет Украина, США и Крым?
Вы уже все, похоже, больны на всю башку и помешаны на украинофобии, америкофобии, англофобии, грузинофобии, прибалтофобии... Кого вам там ещё ненавидеть указали в методическом пособии?
korikov 05 июля 2018 | 00:35
polikarpich:
Нет никакой связи, это просто равноценный пример того, как тупые журналисты клепают пропаганду не включая мозг. Эхо Москвы скоро догонит своих братьев из ближнего зарубежья. Тут вот уже новости с заголовками "задержали за репост". Объективность просто на "высоте".
vladimir1967 05 июля 2018 | 00:17
И пить и дышать нельзя при власти царька.
tks 05 июля 2018 | 00:28
Видимо, или доблестные дагестанские мусора уже настолько вычистили всю преступность, что готовы на всё, лишь бы находить преступления на ровном месте!
korikov 05 июля 2018 | 00:30
"задержали несовершеннолетнего за репост записи в Instagram".
Аналогия: в заскорузлой и вонючей пропаганде Эхо Москвы, человека который в пьяном виде насмерть сбил женщину на пешеходном переходе ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ЕДУ НА АВТОМОБИЛЕ, а торговца наркотиками ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО и так далее.
Вы пропагандисты, почему не можете писать так как есть, ваше же дерьмо пропагандистское белыми нитками шито.
polikarpich 05 июля 2018 | 00:34
korikov: Как вы брыжжете праведными "совецкими" слюнями! :-)
Но, не верю!