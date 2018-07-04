Полицейские в Дагестане задержали несовершеннолетнего за репост записи в Instagram...

16-летнего Сулеймана Мусаева из Избербаша обвинили в том, что именно с его публикации начался призыв жителей выйти на протестные акции перед зданием мэрии, пишет газета «Черновик». Как рассказал отец школьника, в отделении полиции молодого человека продержали около трех часов. Его отпустили без составления какого-либо протокола, но заставили написать объяснительную. В начале этой недели около 400 жителей Избербаша вышли на митинг к зданию мэрии из-за того, что в городе с мая пропадает питьевая вода.