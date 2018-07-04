Иран не исключает сокращения своего сотрудничества с МАГАТЭ
Об этом президент республики Хасан Роухани сказал после встречи в Вене с гендиректором международной организации Юкио Амано. Кроме того, добавил Роухани, если Иран не будет получать выгоды от ядерного соглашения после выхода из него США, Тегеран может принять некие новые решения. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки и обвинил Исламскую республику в нарушении своих обязательств.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 04 июля 2018 | 23:08
Какие могут быть сделки с исламистами?
"С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой"
neon999 04 июля 2018 | 23:14
Ох уж этот грозно гавкающий на Америку Иран, чего-то там "не исключающий".
Лучше бы журналисты осветили ихние массовые протесты с лозунгами "Смерть Хоменеи".
Но фиг вам, - будут впаривать то, что кумовья-кураторы "советуют".