Иран не исключает сокращения своего сотрудничества с МАГАТЭ

Об этом президент республики Хасан Роухани сказал после встречи в Вене с гендиректором международной организации Юкио Амано. Кроме того, добавил Роухани, если Иран не будет получать выгоды от ядерного соглашения после выхода из него США, Тегеран может принять некие новые решения. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки и обвинил Исламскую республику в нарушении своих обязательств.