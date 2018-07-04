Ситуацию вокруг компании «Натали турс» обсуждали сегодня на совещании у вице-премьера Ольги Голодец

Как рассказал «Коммерсанту» источник в правительстве, встреча носила информационный характер, никаких решений по итогам принято не было. Собеседник газеты отмечает, что сейчас власти оказались в непростой ситуации, так как туроператор не объявил о приостановке своей деятельности. Из-за этого компенсационные механизмы включиться не могут, все в подвешенном состоянии. По сведениям издания, сейчас «Натали Турс» задолжала контрагентам $10–20 млн, еще $4–5 млн может составить долг перед туристами. Число тех, кто купили туры, но еще не воспользовались ими, может достигать 8 тыс. человек. Кризис вокруг одного из крупнейших и старейших туроператоров, по оценкам участников рынка, может привести к падению продаж на 12–15%, и это будет большим ударом.