Московская полиция нашла молодого человека, который снимался с оторванной табличкой Следственного комитета
Фотографии появились в интернете в тот вечер, когда в Москве футбольные фанаты отмечали победу сборной России над Испанией в матче 1⁄8 финала Чемпионата мира. Как пишет TJournal, жителя Москвы Ивана Тихонова продержали в отделении полиции около трех часов. Молодой человек настаивает на том, что не отрывал табличку от стену, а одолжил на время у неизвестных. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мелкой краже. Ущерб оценивается в 13 тысяч рублей.
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alexey65 04 июля 2018 | 22:41
А на здании СК, откуда оторвали табличку, камеры нет?
kir_pich_101 04 июля 2018 | 22:43
alexey65: Ее оторвали ранее...
danko1 04 июля 2018 | 22:47
kir_pich_101: Даже на табличках следаки наживаются.
Из чего она сделана, если в 13 тысяч её оценили?
Да и место этой табличке вместе с СК преступным на свалке.