Московская полиция нашла молодого человека, который снимался с оторванной табличкой Следственного комитета

Фотографии появились в интернете в тот вечер, когда в Москве футбольные фанаты отмечали победу сборной России над Испанией в матче 1⁄ 8 финала Чемпионата мира. Как пишет TJournal, жителя Москвы Ивана Тихонова продержали в отделении полиции около трех часов. Молодой человек настаивает на том, что не отрывал табличку от стену, а одолжил на время у неизвестных. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мелкой краже. Ущерб оценивается в 13 тысяч рублей.