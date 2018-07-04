Прокуратуру просят проверить уголовное дело в отношении жительницы Москвы Екатерины Конновой
Мать неизлечимо больного ребенка обвинили в продаже наркотиков. Причиной стала попытка женщины продать оказавшееся лишним лекарство от эпилепсии. Его Коннова покупала у посредников. Запрос в связи с этим расследованием направил в надзорное ведомство депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Также обращение собирается подать благотворительный фонд «Дом с маяком». Если Коннова будет приговорена к тюремному сроку, как говорят в фонде, ее сын попадет в интернат для инвалидов, где ему грозит смертельная опасность, а его старший брат окажется в детском доме.
Комментарии3
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danko1 04 июля 2018 | 22:41
Торговля наркотиками- это у нас гос. бизнес.
Продавать наркотики для лечения - это преступление, когда сама власть преступная.
estamp 04 июля 2018 | 22:48
danko1: Господи, ну почему так много идиотов.
Наркотиков для лечения не бывает.
И даже если.... торговля наркотиками запрещена везде.
polikarpich 04 июля 2018 | 22:49
Ну надо же им как-то показать "борьбу с наркотиками". Не всё же только крышевать.
Когда-то тоннами изымали, а теперь тишь, да гладь. Любому понятно, что так не бывает.