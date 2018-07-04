Подпольного банкира Артема Волошина экстрадировали из Сербии в Россию

Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Волошин проводил незаконные банковские операции с 2011 по 2014 год, — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной: «Генеральная прокуратура Российской Федерации добилась выдачи из Сербии Артема Волошина, обвиняемого в незаконных банковских операциях. С апреля 2011 года по сентябрь 2014 года он привлек более четырех с половиной миллиардов рублей на банковские счета фиктивных организаций. Используя эти средства, Волошин получил незаконный доход в особо крупном размере. В сентябре 2016 года в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Скрывшийся от следствия обвиняемый был объявлен в розыск. После задержания злоумышленника на территории Сербии в марте 2018 года Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запрос о его выдаче. В мае 2018 года сербская сторона приняла решение о выдаче Волошина».

В сопровождении оперативных сотрудников российских правоохранительных органов, Артем Волошин сегодня доставлен на территорию РФ.