Столкновения палестинцев с полицией произошли на западном берегу реки Иордан...

Это связано с попыткой сотрудников правоохранительных органов снести дома в поселении бедуинов. Верховный суд Израиля постановил, что они были возведены незаконно. В поселении, по данным ООН, проживает 180 человек. Власти Израиля предложили им новое место для строительства домов, но жители населенного пункта от этого отказались. Как пишет газета «Таймс оф Израэл», в результате беспорядков задержаны два человека.