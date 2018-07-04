Столкновения палестинцев с полицией произошли на западном берегу реки Иордан
Это связано с попыткой сотрудников правоохранительных органов снести дома в поселении бедуинов. Верховный суд Израиля постановил, что они были возведены незаконно. В поселении, по данным ООН, проживает 180 человек. Власти Израиля предложили им новое место для строительства домов, но жители населенного пункта от этого отказались. Как пишет газета «Таймс оф Израэл», в результате беспорядков задержаны два человека.
Комментарии5
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taglit 04 июля 2018 | 22:39
"... на западном берегу". - косноязычное Эхо....
В среду, 4 июня, вспыхнули беспорядки в бедуинском поселке Хан аль-Ахмар, сопровождавшиеся столкновениями между местными жителями и силами полиции и армии.
Бедуинский поселок, расположенный между Кфар-Адумим и Мишор Адумим, в непосредственной близости от Приморского шосссе, не имеет официального статуса. В нем проживают около 350 жителей, в основном члены клана Хаджалин, которые в 1952 году были выселены из Негева.
В конце мая БАГАЦ отклонил апелляцию местных жителей и разрешил разрушить незаконные постройки в деревне. Государство обещало, что жители Хан аль-Ахмар будут переселены в другое место.
Утром 4 июля в деревню прибыли представители гражданской администрации, чтобы начать подготовку к эвакуации жителей и разрушению незаконных строений. Сам район был объявлен закрытой зоной.
taglit 04 июля 2018 | 22:41
taglit: для начала Эху надо понять, есть ли вообще так называемые "палестинцы"....
patrikk_1 04 июля 2018 | 22:53
Столкновения палестинцев с полицией произошли на западном берегу реки Иордан...
Палестина будет свободной!
hastings 04 июля 2018 | 22:47
Аннексия Израилем палестинский территорий :(
len56 04 июля 2018 | 22:53
hastings: ты и в школе училось на двойки,чмо?