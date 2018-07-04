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22:30, 04 июля 2018

Иран пригрозил заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе

Как сказали в командовании корпусом стражей Исламской революции, на такой шаг они готовы пойти, если Соединенные Штаты введет эмбарго на поставки иранкой нефти, передает Reuters. Вашингтон заговорил о планах вернуться к санкциям против Исламской республики после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном.

Комментарии

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mikhail_spb_ 04 июля 2018 | 22:37


Зря Иран нарывается.

ur_sus 04 июля 2018 | 22:45

mikhail_spb_:
Иран "нарывается" не зря: вложив десятки миллиардов в "сирии/хамасики/хизбаллушки" Иран своих целей не достиг. Израиль процветает и экономически и политически. Палесов все забыли напрочь, а суннитске страны вот-вот помирятся с Израилем. В Иране экономика в глубокой ж... и народные "протесты-гуляния"в разгаре. Кароче, пролетел Иран, как фанера. И тут - последняя спасительная соломинка: "вставание с колен" (кстати, Пупкин тот же сценарий разыгрывает в рассейско-шариатской республике). А что делать? Тут либо свои старушки мухобойками забьют, либо штаты с Израилем в асфальт закатают, хрен редьки не слаще...

patrikk_1 04 июля 2018 | 22:51

Иран пригрозил заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе...

Надо вам вначале прикупить российских убийц авианосцев, "Бурю", "Гранит", "Оникс", "Калибр"... ну и С-400, конечно, которые у вас и так по-моему уже есть.

ukrodupa404 04 июля 2018 | 22:54

ur_sus: А че ,разве есть какая то разница между жидом и арабом !? Оба черножопые ,носатые и воняют ,я просто плохо разбираюсь в сортах говна !)))

us101 04 июля 2018 | 22:38

Ну ета ересь рачитана на читателя,чей "гипофиз" не в курсе что пролив совместно контролируют еще и ОАЕ и Оман...

nitsahon 04 июля 2018 | 22:41

к сожалению, у них подобные действия просто так не проскочат...поднимать градус конфликта(и цены на нефть) в общем то не заинтересован никто... но все же знают, какой Трамп dolboeb-ище...а уж его окружение..?!

student_ru_ru 04 июля 2018 | 22:41

Иран наш союзник. И военно, и ментально. Значит, надо биться за него до конца. Мы все верим в Богов, хоть и в разных. Но мы знаем точно, что Сатана один - это США. Так не посрамим же наши Шизы! То есть Веры.

malanoff 04 июля 2018 | 22:46

student_ru_ru: Твои шизы уже ничем не посрамишь. Шизы они и есть шизы , в смылсе шизанутые.

murad_manapov 04 июля 2018 | 22:53

у ирана есть свой воронеж, чтоб бомбить?))

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