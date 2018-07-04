Иран пригрозил заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе...

Как сказали в командовании корпусом стражей Исламской революции, на такой шаг они готовы пойти, если Соединенные Штаты введет эмбарго на поставки иранкой нефти, передает Reuters. Вашингтон заговорил о планах вернуться к санкциям против Исламской республики после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном.