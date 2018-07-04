Екатерина Макарова выиграла у второй ракетки Уимблдонского теннисного турнира Каролин Возняцки и вышла в третий круг
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Екатерина Макарова выиграла у второй ракетки Уимблдонского теннисного турнира Каролин Возняцки и вышла в третий круг.
После поражения Марии Шараповой в матче первого круге, состоялась сенсация с положительным для наших спортсменов знаком. Несмотря на Олимпийский титул, который был добыт в парном разряде, Макарова котировалась ниже датской теннисистки, хотя она и является действующим победителем Уимблдона в дуэте. Личная статистика тоже была не в ее пользу. Из восьми очных встреч Макарова выиграла у Возняцки только одну. Тем не менее, Макарова в этом матче доминировала, даже несмотря на проигранную со счетом 1:6 вторую партию. В третьем сете Возняцки отыграла шесть матч-болов. «Я убеждала себя – ты просто не можешь проиграть матч после этого – рассказывала потом на пресс-конференции Екатерина». Она и не проиграла, закончив парию со счетом 7:5 в свою пользу.
В третьем круге Екатерина Макарова сыграет с чешской теннисисткой Люцией Шафаржевой.
Комментарии5
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kandidat 04 июля 2018 | 22:10
Это что за хреновина "второй ракетки Уимблдонского теннисного турнира"? Давно там делят на вторые и двадцать вторые ракетки???
danko1 04 июля 2018 | 22:15
Не такая уж и сенсация.
Была бы сенсация, если Каро смогла отыграться со счета 1:5 в 3-ем сете, хотя это после того как Макарова подавала дважды на матч и дважды уступила, к тому же со счета 40:0, упустила 4 матчбола, позволив Каро сравнять счет.
Но всё-таки Катя проявила характер и смогла вырвать победу.
jetsam 04 июля 2018 | 22:19
danko1: какой, нафиг, у кати характер????? вести 5:1 и довести до 5:5?
это характер??????? в каком месте?
это трясучка....
danko1 04 июля 2018 | 22:31
jetsam: У неё всегда трясучка, когда на матч подает.
Но всё-таки в конце смогла собраться.
Но тут и Каролина помогла, которая на траве всегда плохо играет.
Каро не привыкать с 1:5 отыгрываться и побеждать.
jetsam 04 июля 2018 | 22:52
danko1: danko1:
именно. тут уже половина топ10 вылетели (одна петра чего стоит).
ну каро хоть повторила свой 1:5->5:5, красиво...
а вот макарова банально тряслась все четыре гейма...
если сравнивать дьяченко и макарову - макарова не катит...
там выиграла дьяченко, здесь - продула каро.
* если смотреть по евро1 с комментами - то, да - макарова зверь :))))
там такие комментаторы, что ........ пипец....:)))))))))))))