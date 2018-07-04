Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Екатерина Макарова выиграла у второй ракетки Уимблдонского теннисного турнира Каролин Возняцки и вышла в третий круг.

После поражения Марии Шараповой в матче первого круге, состоялась сенсация с положительным для наших спортсменов знаком. Несмотря на Олимпийский титул, который был добыт в парном разряде, Макарова котировалась ниже датской теннисистки, хотя она и является действующим победителем Уимблдона в дуэте. Личная статистика тоже была не в ее пользу. Из восьми очных встреч Макарова выиграла у Возняцки только одну. Тем не менее, Макарова в этом матче доминировала, даже несмотря на проигранную со счетом 1:6 вторую партию. В третьем сете Возняцки отыграла шесть матч-болов. «Я убеждала себя – ты просто не можешь проиграть матч после этого – рассказывала потом на пресс-конференции Екатерина». Она и не проиграла, закончив парию со счетом 7:5 в свою пользу.

В третьем круге Екатерина Макарова сыграет с чешской теннисисткой Люцией Шафаржевой.