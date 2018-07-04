Авторов песни победительницы «Евровидения» из Израиля Нетты Барзилай обвинили в плагиате
В компании Universal Music считают, что часть композиции, исполненной певицей на конкурсе, заимствована из хита «Seven Nation Army».
Основные претензии американской студии связаны с припевом песни Нетты Барзилай под названием «Игрушка». В нем, как считают продюсеры Universal, угадывается известный музыкальный проигрыш песни «Seven Nation Army», который был записан группой «White Stripes» еще 15 лет назад.
Издание «Валла» отмечает, что обвинения в плагиате могут стать поводом дисквалифицировать Нетту Барзилай и объявить победителем «Евровидения» этого года представительницу Кипра Элени Фурейру. Она по итогам конкурса заняла второе место. Впрочем, официальных комментариев от организаторов конкурса пока не поступало. Вместе с тем юристы, опрошенные израильскими СМИ, не исключают, что спор будет урегулирован, и Universal начнет получать часть прибыли от песни Нетты Барзилай.
В следующем году «Евровидение» должно пройти в Израиле.
Комментарии5
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koshkaedu 04 июля 2018 | 22:09
Примазаться к славе? Антисемиты!
neon999 04 июля 2018 | 22:22
Вообще-то там в проигрыше классическая футбольная тема, которую часто можно слышать
на британских стадионах, так что это "плагиат" был у White Stripes.
lion64__2 04 июля 2018 | 22:34
имели пг"аво укг"асть, согласно ельцинско-гайдаро-чубайсовской конти-сукции
polsan 04 июля 2018 | 22:38
Хотя мне самому эта музыка не кажется уж такой музыкой! )) А Евровидение не музыкальным праздником, где можно услышать не жвачку музыкальную а музыку,
Всё таки это чушь полная по поводу плагиата ! Послушайте сами! )) Если это плагиат, то такой плагиат можно найти везде!)) Спецам из Universal Music стоит почистить уши!!
estamp 04 июля 2018 | 22:50
polsan: "Нот всего семь. И почти все комбинации уже перебрали."