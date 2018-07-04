Авторов песни победительницы «Евровидения» из Израиля Нетты Барзилай обвинили в плагиате

В компании Universal Music считают, что часть композиции, исполненной певицей на конкурсе, заимствована из хита «Seven Nation Army».

Основные претензии американской студии связаны с припевом песни Нетты Барзилай под названием «Игрушка». В нем, как считают продюсеры Universal, угадывается известный музыкальный проигрыш песни «Seven Nation Army», который был записан группой «White Stripes» еще 15 лет назад.

Издание «Валла» отмечает, что обвинения в плагиате могут стать поводом дисквалифицировать Нетту Барзилай и объявить победителем «Евровидения» этого года представительницу Кипра Элени Фурейру. Она по итогам конкурса заняла второе место. Впрочем, официальных комментариев от организаторов конкурса пока не поступало. Вместе с тем юристы, опрошенные израильскими СМИ, не исключают, что спор будет урегулирован, и Universal начнет получать часть прибыли от песни Нетты Барзилай.

В следующем году «Евровидение» должно пройти в Израиле.