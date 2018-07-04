Олег Навальный, который вышел на свободу 29 июня, продолжает судиться с администрацией колонии за различные взыскания
Олег Навальный отбывал наказание в ИК-5 в поселке Нарышкино в Орловской области в течение трех с половиной лет. Навальный подчеркнул, что при появлении возможности заставит заплатить всех причастных к его заключению в тюрьму.
Комментарии9
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proxozhij 04 июля 2018 | 22:09
Навальные, вы все тупые там? Ну, еще раз посадят. Блин, измельчали революционеры до мышей.
patrikk_1 04 июля 2018 | 22:22
Олег Навальный, который вышел на свободу 29 июня, продолжает судиться с администрацией колонии за различные взыскания...
... и ежедневные изнасилования?
mikhail_spb_ 04 июля 2018 | 22:13
Придёт время, и все причастные к посадке Олега получат по заслугам.
Интересно, на каком уровне принималось это гнусное решение о посадке?
andrey_yrievich2702 04 июля 2018 | 22:18
Чмырь, лоб расшибёт...
opponent70 04 июля 2018 | 22:20
Правильно Олег! Каждый должен отвечать за содеянное! И при жизни, и после...
jetsam 04 июля 2018 | 22:22
opponent70: верно, но забыли добавить "только не в этой стране..."
ed10075 04 июля 2018 | 22:20
Удачи Олег, сил и выдержки в борьбе с вертухаями и палачами!
fresh_breeze 04 июля 2018 | 22:22
"Навальный подчеркнул, что при появлении возможности заставит заплатить всех причастных к его заключению в тюрьму."
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Только пусть много не заламывает. Надо хорошо продумать величину иска, чтобы для государства не оказалось дешевле вернуть его туда, откуда он только что вышел.
Бизнесмен, говорите, Олег Навальный? Разве что это теперь его бизнес.
satttana_perrrkele 04 июля 2018 | 22:31
вот уж не тот человек, что мог бы быть моим партнером или приятелем. Но УВАЖАЮ, настоящий МУЖИК!
Приятелем - нед, а вот Другом - гордился бы такой дружбой.
Навальные получили еще больше лектората. Молодцы!