В результате ДТП в Сочи погиб один человек, еще пятеро в больнице
Авария произошла в Дагомысе у перекрестка. Автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар.
Водитель автомобиля, совершивший наезд на пешеходов в Сочи, заснул за рулем, сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД Мария Пирогова.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии1
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zemljanka 04 июля 2018 | 22:18
Соболезнования.