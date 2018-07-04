В результате ДТП в Сочи погиб один человек, еще пятеро в больнице

Авария произошла в Дагомысе у перекрестка. Автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар.

Водитель автомобиля, совершивший наезд на пешеходов в Сочи, заснул за рулем, сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД Мария Пирогова.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.