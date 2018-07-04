Ростуризм создал оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности туроператоров «Натали Турс» и DSBW-TOURS

Ростуризм создал межведомственный оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности туроператоров

«Натали Турс» и «DSBW-TOURS». В то же время глава Ростуризма Олег Сафонов призвал россиян не бояться отдыхать за рубежом. Глава Ростуризма предложил не уехавшим на отдых клиентам «Натали Турс» обращаться к страховщику.