Ростуризм создал оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности туроператоров «Натали Турс» и DSBW-TOURS
Ростуризм создал межведомственный оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности туроператоров
«Натали Турс» и «DSBW-TOURS». В то же время глава Ростуризма Олег Сафонов призвал россиян не бояться отдыхать за рубежом. Глава Ростуризма предложил не уехавшим на отдых клиентам «Натали Турс» обращаться к страховщику.
Комментарии3
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grishakras 04 июля 2018 | 22:29
Ростуризм - фейковая организация! Не имеющая ни денег ни авторитета! В прошлое крушение тур бизнеса мои бабушки, скопившие на путевку в Грецию , не получили ни какой компенсации от всей этих сраных организаций. Да , ей говорил какие то слова генерал из прокуратуры , но в е это блеф. НИЧЕГО!!!!. Вот это , блин , государство!?
alexhar 04 июля 2018 | 22:42
Ага... Суперотпуск! Заплати кучу денег, а потом иди выколачивай их обратно из страховых компаний, копая грядки на своем тухлом огороде.
farang 04 июля 2018 | 22:55
Кто-то боится отдыхать за рубежом? Вот доверить свои деньги туроператору действительно страшно. Могут кинуть! Вместо отпуска будете коротать время в кабинетах страховой компании. Прекрасно помню очередину за паспортами в турфирму "Нева".