Семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси пострадали от неизвестной жидкости

Ее разлил в одном из помещений гражданин России, рассказали в Объединении аэропортов Грузии. Это произошло утром понедельника в офисе «Аэрофлота». Врачи говорят, что пока не смогли установить состав токсичной жидкости. Служба госбезопасности Грузии в свою очередь подтвердила, что россиянин задержан.