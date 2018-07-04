Семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси пострадали от неизвестной жидкости
Ее разлил в одном из помещений гражданин России, рассказали в Объединении аэропортов Грузии. Это произошло утром понедельника в офисе «Аэрофлота». Врачи говорят, что пока не смогли установить состав токсичной жидкости. Служба госбезопасности Грузии в свою очередь подтвердила, что россиянин задержан.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
m_doc 04 июля 2018 | 22:05
Термоядерная чача? Грузинское фекальное?
nepeanois 04 июля 2018 | 22:17
m_doc: пахучая жидкость желтого цвета - традиционное оружие прокремлевских боевиков
patrikk_1 04 июля 2018 | 22:19
Врачи говорят, что пока не смогли установить состав токсичной жидкости...
А после 1991 года, в школах Грузии химию хоть преподают, я где-то читал, что там обучают только счёту чаевых, танцам на носочках, мойке полов и стирки простынь.
m_doc 04 июля 2018 | 22:22
nepeanois: И чё, робкие грузины прям штабелями валятся? Хм.... прям хозяйке на заметку.
mozhem_povtorit 04 июля 2018 | 22:29
nepeanois: Путин начал хим. атаки по всему миру? Если так, готов простить ему повышение пенс. возразта, НДС и цен на бензин!
mikhail_spb_ 04 июля 2018 | 22:07
Ну и зачем он это сделал?
Неужели ему будет комфортно сидеть в грузинской тюрьме?
zemljanka 04 июля 2018 | 22:08
Выздоровления.
Мерзавца - судить.
balamuto 04 июля 2018 | 22:08
С Солсбери прилетел?
neon999 04 июля 2018 | 22:14
Из-за немеряного количества отмороженных мудаков, нормальному человеку уже неудобно признаваться в своем русском происхождении.
korikov 04 июля 2018 | 22:32
neon999:
То есть немерянное количество отмороженных мудаков устраивают травлю на людей которые признаются в русском происхождении?
lion64__2 04 июля 2018 | 22:38
А ведь это было марочное вино "Минассали" Тифлисского розлива