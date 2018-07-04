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22:00, 04 июля 2018

Новые пострадавшие от отравления неизвестным веществом близ Солсбери являются подданными Соединенного королевства

Их состояние оценивается врачами как критическое, — рассказал заместитель главного констебля полиции графства Уилшир Пол Миллс.

Миллс на стал называть имен пострадавших. По данным телеканала «Скай Ньюс», женщину, которую доставили в больницу, зовут Дон Стерджесс, а мужчину – Чарли Роули.

Таблоид «Сан» написал сегодня со ссылкой на свои источники, что симптомы у обоих похожи на те, что были у Скрипалей в марте этого года после попытки покушения. Полиция взяла пробы и их отправили в лабораторию Портон Даун. Ее специалисты уже участвовали в деле о попытке убийства Скрипалей. Тогда они пришли к выводу, что при нападении на бывшего офицера ГРУ использовалось отравляющее вещество «Новичок». В Лондоне говорят, что к этому преступлению причастна Москва. Российская сторона это отрицает.

Комментарии

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balamuto 04 июля 2018 | 22:06

Все так читаемо и предсказуемо. Глупыши.
Кого они хотят обмануть?

patrikk_1 04 июля 2018 | 22:14

Их состояние оценивается врачами как критическое, — рассказал заместитель главного констебля полиции графства Уилшир Пол Миллс...

Желаю этим несчастным скорейшего выздоровления и без малейших последствий для здоровья.

honduras_na_colime 04 июля 2018 | 22:21

patrikk_1: Ну и методички у вас пошли, клоун в портянках.
Такую отборную пургу ты давно не нёс.

kir_pich_101 04 июля 2018 | 22:47

honduras_na_colime: Видать неизвестные вскрыли комп ...
Исправится, можно не сомневаться.

kit07_12 04 июля 2018 | 22:15

balamuto: Пользуясь ЧМ как отвлекающим маневром, Путин снова пробрался на территорию Соединенного Королевства, чтобы сеять страх, ужас, и террор, среди подданных Ее Величества.

boldu1n 04 июля 2018 | 22:38

kit07_12: Думаю шо тоже путен. СБУ с ахентом 007 и скотландярдом выяснят....хайли...лайки...

tom_tom 04 июля 2018 | 22:25

А в чем, собственно говоря, разница?

"Прежде всего, мы должны слушать фюрера, а не философствовать."
(Рудольф Хёсс, комендант Освенцима)

«Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!»
(Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина)

kit07_12 04 июля 2018 | 22:32

tom_tom: "Хайли лайкли вам, а не доказательства!"
(Тереза Мэй, премьер-министр Ее Величества)

viktor_lapin 04 июля 2018 | 22:09

На днях Терезка в парламенте объявит, что это бывшие английские нелегальные разведчики, работавшие в России под псевдонимом Иван да Марья Новичко.

zemljanka 04 июля 2018 | 22:12

Соболезнования.
Негодяев - поймать. Судить.
Сделано, чтобы доказать, что англичане травят друг друга?

s_a_n_d_r_a 04 июля 2018 | 22:19

zemljanka:
Скорее, принцип "Можем повторить!"... Оборзели наглецы, потому что по зубам не получили за многие преступления последних лет...

kit07_12 04 июля 2018 | 22:29

s_a_n_d_r_a: //Скорее, принцип "Можем повторить!"... Оборзели наглецы//

И главное, спецом во время своего ЧМ это делают, отвлекающий маневр, чтоб на них не подумали, вот твари путинские.

//потому что по зубам не получили //

Ничего, скоро получат, вон в Литуании или Чухонии вернули уже призыв в армию, скоро Прибалтийские Тигры, гроза НАТО, повыбивают зубы путинским наймитам.

disdai 04 июля 2018 | 22:13

Те, кто траванул Скрипалей, остальную, лишнюю дозу, просто, по совковой привычке, выкинули.
Вот и результат.

opponent70 04 июля 2018 | 22:23

disdai: Чекисто-фашисты пытаются запутать следствие.

neon999 04 июля 2018 | 22:18

Россия - токсичная страна. Криминал в качестве "духовных скреп" и вопли "почему проклятые пиндосы с гейропейцами нас, хороших, так не любят".

zik14 04 июля 2018 | 22:33

Несколько вопросов:
1. Сколько вышлют российских дипломатов?
2. Планируется ли уничтожение котов?
3. Долго ли осталось Солсбери?

glotov 04 июля 2018 | 22:39

zik14: Еще интересно, "убьют" ли на Украине еще одного Бабченко?

viktor_lapin 04 июля 2018 | 22:39

Эдак всю округу Портон Дауна перетравят в попытках свалить все на Москву.

buzukin1914 04 июля 2018 | 22:39

Да с таким отношением к обращению с Новичком они же вымрут нахер еще до брексита!

needroid 04 июля 2018 | 22:40

В кармане разлили случайно. Несли Абрамовича травить. Но, как то, не удалось.

korikov 04 июля 2018 | 22:44

Посмотрев недавнюю игру англичан с колумбийцами я понял для себя, что особая ублюдочная черта англичан - это высокомерие, чувство превосходство над другими людьми и хамское отношение к другим людям. Плевать в упавшего соперника на футбольном поле и демонстративно бить по голове ногой - это ничтожно и низко. Это тот самый пример, когда высокомерие обличает собственную ничтожность.

neon999 04 июля 2018 | 22:48

Подача новостей бездарными журналистами - это песня.
Казалось бы, новость в том, что кто-то там еще в том самом Солсбери отравился.
А акцент в заголовке ставится на то, что отравившиеся были британцами.
Мол, то, что там кого-то отравили - это пустяки, дело житейское и привычное, а вот то, что отравились местные вместо русских (как должны ожидать все нормальные люди) - это уже заслуживает внимания.

tararabumbia 04 июля 2018 | 22:54

Почему нет заявления Терезы мей? Где эта карга? Тащите за волосы в Парламент)

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