Новые пострадавшие от отравления неизвестным веществом близ Солсбери являются подданными Соединенного королевства

Их состояние оценивается врачами как критическое, — рассказал заместитель главного констебля полиции графства Уилшир Пол Миллс.

Миллс на стал называть имен пострадавших. По данным телеканала «Скай Ньюс», женщину, которую доставили в больницу, зовут Дон Стерджесс, а мужчину – Чарли Роули.

Таблоид «Сан» написал сегодня со ссылкой на свои источники, что симптомы у обоих похожи на те, что были у Скрипалей в марте этого года после попытки покушения. Полиция взяла пробы и их отправили в лабораторию Портон Даун. Ее специалисты уже участвовали в деле о попытке убийства Скрипалей. Тогда они пришли к выводу, что при нападении на бывшего офицера ГРУ использовалось отравляющее вещество «Новичок». В Лондоне говорят, что к этому преступлению причастна Москва. Российская сторона это отрицает.