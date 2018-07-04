Новые пострадавшие от отравления неизвестным веществом близ Солсбери являются подданными Соединенного королевства
Их состояние оценивается врачами как критическое, — рассказал заместитель главного констебля полиции графства Уилшир Пол Миллс.
Миллс на стал называть имен пострадавших. По данным телеканала «Скай Ньюс», женщину, которую доставили в больницу, зовут Дон Стерджесс, а мужчину – Чарли Роули.
Таблоид «Сан» написал сегодня со ссылкой на свои источники, что симптомы у обоих похожи на те, что были у Скрипалей в марте этого года после попытки покушения. Полиция взяла пробы и их отправили в лабораторию Портон Даун. Ее специалисты уже участвовали в деле о попытке убийства Скрипалей. Тогда они пришли к выводу, что при нападении на бывшего офицера ГРУ использовалось отравляющее вещество «Новичок». В Лондоне говорят, что к этому преступлению причастна Москва. Российская сторона это отрицает.
Комментарии23
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balamuto 04 июля 2018 | 22:06
Все так читаемо и предсказуемо. Глупыши.
Кого они хотят обмануть?
patrikk_1 04 июля 2018 | 22:14
Их состояние оценивается врачами как критическое, — рассказал заместитель главного констебля полиции графства Уилшир Пол Миллс...
Желаю этим несчастным скорейшего выздоровления и без малейших последствий для здоровья.
honduras_na_colime 04 июля 2018 | 22:21
patrikk_1: Ну и методички у вас пошли, клоун в портянках.
Такую отборную пургу ты давно не нёс.
kir_pich_101 04 июля 2018 | 22:47
honduras_na_colime: Видать неизвестные вскрыли комп ...
Исправится, можно не сомневаться.
kit07_12 04 июля 2018 | 22:15
balamuto: Пользуясь ЧМ как отвлекающим маневром, Путин снова пробрался на территорию Соединенного Королевства, чтобы сеять страх, ужас, и террор, среди подданных Ее Величества.
boldu1n 04 июля 2018 | 22:38
kit07_12: Думаю шо тоже путен. СБУ с ахентом 007 и скотландярдом выяснят....хайли...лайки...
tom_tom 04 июля 2018 | 22:25
А в чем, собственно говоря, разница?
"Прежде всего, мы должны слушать фюрера, а не философствовать."
(Рудольф Хёсс, комендант Освенцима)
«Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!»
(Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина)
kit07_12 04 июля 2018 | 22:32
tom_tom: "Хайли лайкли вам, а не доказательства!"
(Тереза Мэй, премьер-министр Ее Величества)
viktor_lapin 04 июля 2018 | 22:09
На днях Терезка в парламенте объявит, что это бывшие английские нелегальные разведчики, работавшие в России под псевдонимом Иван да Марья Новичко.
zemljanka 04 июля 2018 | 22:12
Соболезнования.
Негодяев - поймать. Судить.
Сделано, чтобы доказать, что англичане травят друг друга?
s_a_n_d_r_a 04 июля 2018 | 22:19
zemljanka:
Скорее, принцип "Можем повторить!"... Оборзели наглецы, потому что по зубам не получили за многие преступления последних лет...
kit07_12 04 июля 2018 | 22:29
s_a_n_d_r_a: //Скорее, принцип "Можем повторить!"... Оборзели наглецы//
И главное, спецом во время своего ЧМ это делают, отвлекающий маневр, чтоб на них не подумали, вот твари путинские.
//потому что по зубам не получили //
Ничего, скоро получат, вон в Литуании или Чухонии вернули уже призыв в армию, скоро Прибалтийские Тигры, гроза НАТО, повыбивают зубы путинским наймитам.
disdai 04 июля 2018 | 22:13
Те, кто траванул Скрипалей, остальную, лишнюю дозу, просто, по совковой привычке, выкинули.
Вот и результат.
opponent70 04 июля 2018 | 22:23
disdai: Чекисто-фашисты пытаются запутать следствие.
neon999 04 июля 2018 | 22:18
Россия - токсичная страна. Криминал в качестве "духовных скреп" и вопли "почему проклятые пиндосы с гейропейцами нас, хороших, так не любят".
zik14 04 июля 2018 | 22:33
Несколько вопросов:
1. Сколько вышлют российских дипломатов?
2. Планируется ли уничтожение котов?
3. Долго ли осталось Солсбери?
glotov 04 июля 2018 | 22:39
zik14: Еще интересно, "убьют" ли на Украине еще одного Бабченко?
viktor_lapin 04 июля 2018 | 22:39
Эдак всю округу Портон Дауна перетравят в попытках свалить все на Москву.
buzukin1914 04 июля 2018 | 22:39
Да с таким отношением к обращению с Новичком они же вымрут нахер еще до брексита!
needroid 04 июля 2018 | 22:40
В кармане разлили случайно. Несли Абрамовича травить. Но, как то, не удалось.
korikov 04 июля 2018 | 22:44
Посмотрев недавнюю игру англичан с колумбийцами я понял для себя, что особая ублюдочная черта англичан - это высокомерие, чувство превосходство над другими людьми и хамское отношение к другим людям. Плевать в упавшего соперника на футбольном поле и демонстративно бить по голове ногой - это ничтожно и низко. Это тот самый пример, когда высокомерие обличает собственную ничтожность.
neon999 04 июля 2018 | 22:48
Подача новостей бездарными журналистами - это песня.
Казалось бы, новость в том, что кто-то там еще в том самом Солсбери отравился.
А акцент в заголовке ставится на то, что отравившиеся были британцами.
Мол, то, что там кого-то отравили - это пустяки, дело житейское и привычное, а вот то, что отравились местные вместо русских (как должны ожидать все нормальные люди) - это уже заслуживает внимания.
tararabumbia 04 июля 2018 | 22:54
Почему нет заявления Терезы мей? Где эта карга? Тащите за волосы в Парламент)