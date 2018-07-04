Решение о продлении контракта с Черчесовым примет РФС — Колобков
«Не уверен, что такие нервные потрясения стоят денег. Решение о его контракте будет принимать РФС. Он сделал максимум из того подбора игроков, который у него был. Думаю, что он сделал свою работу оптимально, очень профессионально, несмотря на давление со стороны болельщиков», — сказал П.Колобков.
Сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, где сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу в Сочи.
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