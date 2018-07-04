Родственники больных получат доступ в реанимацию
Такие поправки приняла Госдума в первом чтении. Сейчас доступ к пациентам в реанимации в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача больницы, — говорят авторы документа. В действующем законодательстве нет прямых отсылок на то, что медики обязаны обеспечивать такую возможность. Авторы поправок ссылаются на зарубежный опыт, где родители и другие члены семьи могут оставаться в реанимации вместе со своими родными.
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balamuto 04 июля 2018 | 21:59
Вчера сконался 53 летний депутат законодательного собрания Кировской области господин.В. Являясь депутатом от Единой России он был ярым сторонником пенсионной реформы в России.Судьба обманула его, не дав выйти на пенсию в 63 года.
Не желай зла другому, накликаешь беду на себя. Он видимо считал себя вершителем человеческих судьб. Вот так.