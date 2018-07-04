Родственники больных получат доступ в реанимацию

Такие поправки приняла Госдума в первом чтении. Сейчас доступ к пациентам в реанимации в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача больницы, — говорят авторы документа. В действующем законодательстве нет прямых отсылок на то, что медики обязаны обеспечивать такую возможность. Авторы поправок ссылаются на зарубежный опыт, где родители и другие члены семьи могут оставаться в реанимации вместе со своими родными.