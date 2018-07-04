Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко обвинил сотрудников американских спецслужб в пытках
В своем письме уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой он утверждает, что ему выбили зубы и отказывают в стоматологической помощи. Кроме того, Ярошенко запретили посылки и передачи, — передает Интерфакс. Не так давно российский гражданин был переведен из одной тюрьмы в другую. Сам он при этом настаивает на том, что условия содержания от этого только ухудшились.
Ярошенко приговорили к 20-ти годам лишения свободы по обвинению в причастности к наркоторговле. Он вины не признаёт и настаивает на том, что был похищен американскими спецслужбами, которые вывезли его в США.
Комментарии13
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wrk 04 июля 2018 | 21:40
И ни одного правозащитника вокруг...
kit07_12 04 июля 2018 | 21:46
wrk: Врет, сука.
В Империи Добра не пытают!
А если пытают, то только ради добра.
vladimir_na_echo 04 июля 2018 | 21:55
kit07_12: и добавить нечего. С языка сняли.
mikhail_spb_ 04 июля 2018 | 21:44
Придётся москольковой на месяц улететь в Штаты в командировку.
Только так она сможет помочь российскому лётчику, истязаемому американскими извергами.
monik_7 04 июля 2018 | 21:45
А разве в русских тюрьмах зекам ставят импланты?
key 04 июля 2018 | 21:51
monik_7:
В российских тюрьмах за беззубых зеков жует охрана.
olexa30 04 июля 2018 | 22:07
monik_7: Ставят, но в другое место.
davi__koloradov 04 июля 2018 | 21:46
«Пытка апельсинами продолжалась третий час» (C)
kunst54 04 июля 2018 | 21:51
Печально, конечно, мрак, не пожелаешь никому. Но не мешало бы подумать и о невинно посаженных в свои тюрьмы своих гражданах. Разве не пытка находиться без суда в СИЗО для историка Юрия Дмитриева и 18-летней девушки Анне Павликовой? Свободу им!
seryj_wolk 04 июля 2018 | 21:54
Наверное пытался кусаться? Пусть рфское посольство пожертвует пару тысяч долларов на зубы своему любимцу. Ему ведь еще сидеть и сидеть. А там за плохое поведение могут еще и набросить.
fresh_breeze 04 июля 2018 | 22:02
И ведь ни одна тварь за него не вступится. Российские правозащитники, а также примкнувшие к ним либеральные доброхоты, увлечены Сенцовым, который свою вину не признал, что и так понятно, коль скоро его зубы остались целы.
midnightblues 04 июля 2018 | 22:04
А о чем воет Витька Бут??
Шо там ему поломали??
ura_123 04 июля 2018 | 22:20
Сколько в рассеюшке за наркоторговлю полагается,до пожизненного? И зубы не вставят...