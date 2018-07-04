Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко обвинил сотрудников американских спецслужб в пытках

В своем письме уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой он утверждает, что ему выбили зубы и отказывают в стоматологической помощи. Кроме того, Ярошенко запретили посылки и передачи, — передает Интерфакс. Не так давно российский гражданин был переведен из одной тюрьмы в другую. Сам он при этом настаивает на том, что условия содержания от этого только ухудшились.

Ярошенко приговорили к 20-ти годам лишения свободы по обвинению в причастности к наркоторговле. Он вины не признаёт и настаивает на том, что был похищен американскими спецслужбами, которые вывезли его в США.