Московский городской избирком планирует создать около 200 загородных избирательных участков на выборах мэра столицы

Большая часть из них будет создана на территории Московской области. Также планируется организовать голосование на территории Калужской, Тульской и еще нескольких соседних областей. Столичное руководство объясняет это тем, что 9-го сентября, когда должны пройти выборы мэра, многие горожане будут находиться на своих дачных участках. В то же время городское руководство получало просьбы помочь москвичам проголосовать. Критики такой системы считают, что это даст возможность для различных нарушений на выборах.