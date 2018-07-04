Московский городской избирком планирует создать около 200 загородных избирательных участков на выборах мэра столицы
Большая часть из них будет создана на территории Московской области. Также планируется организовать голосование на территории Калужской, Тульской и еще нескольких соседних областей. Столичное руководство объясняет это тем, что 9-го сентября, когда должны пройти выборы мэра, многие горожане будут находиться на своих дачных участках. В то же время городское руководство получало просьбы помочь москвичам проголосовать. Критики такой системы считают, что это даст возможность для различных нарушений на выборах.
Комментарии3
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kottigr1 04 июля 2018 | 21:47
Московский городской избирком планирует создать около 200 загородных избирательных участков на выборах мэра столицы
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Теперь бы их ещё и засекретить, что бы враги не узнали...
anemon 04 июля 2018 | 21:53
Не знаю, какие уж там участки будут создавать, но из моей деревни в райцентр добираться, что дорайцентра, что до ИУ, кокторый создаст Собянин.
zemljanka 04 июля 2018 | 22:24
Сколько распилят?