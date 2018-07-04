Власти Сербии выдали России подпольного банкира Артема Волошина

Его обвиняют в незаконном обороте свыше 4-х миллиардов рублей. По данным следствия, Волошин разработал план извлечения доходов из банковских операций через расчетные счета компаний. Его задержали в Сербии еще в марте, а через пару месяцев местные правоохранительные органы удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче фигуранта уголовного дела.