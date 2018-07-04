Власти Сербии выдали России подпольного банкира Артема Волошина
Его обвиняют в незаконном обороте свыше 4-х миллиардов рублей. По данным следствия, Волошин разработал план извлечения доходов из банковских операций через расчетные счета компаний. Его задержали в Сербии еще в марте, а через пару месяцев местные правоохранительные органы удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче фигуранта уголовного дела.
Комментарии4
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anemon 04 июля 2018 | 21:49
Сербы, вы до сих пор верите солнцеликому?
evgpekar 04 июля 2018 | 21:58
Получение доходов от банковских операций и есть банковская деятельность.
snaker 04 июля 2018 | 22:03
Интересно, это брат "летчика" Волошина? :)
zemljanka 04 июля 2018 | 22:21
Еще одного гения загубят.