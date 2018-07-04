Посольство РФ в Великобритании утверждает, что английским политикам не направляли индивидуальных приглашений на ЧМ
Российское посольство в Великобритании утверждает, что никто не направлял английским политикам индивидуальных приглашений на Чемпионат мира по футболу. Так в дипмиссии прокомментировали публикацию в газете «Гардиан» о том, что премьер-министра королевства Терезу Мэй уже несколько раз приглашали на первенство, причем последнее письмо пришло после выхода Англии в четвертьфинал чемпионата, — добавило издание. В Лондоне в то же время напомнили, что официальные лица Великобритании бойкотируют Чемпионат мира из-за дела Скрипалей.
Комментарии12
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oxlomon 04 июля 2018 | 21:40
Re: Терезу Мэй уже несколько раз приглашали на первенство
Вован с Лексусом?
kottigr1 04 июля 2018 | 21:44
oxlomon: ЭТОНЕМЫ !.. НАСТАМНЕТ!.. АВЫДОКАЖИТЕ ! - по привычке выпалили в посольстве РФ в Великобритании.
patrikk_1 04 июля 2018 | 21:51
Посольство РФ в Великобритании утверждает, что английским политикам не направляли индивидуальных приглашений на ЧМ...
Неловкая ситуация. Даже если "Гардиан" выдумали про приглашение Терезы Мэй, то надо было промолчать, не надо было ловить англичан на лжи, это же такой дешёвый позор.
mikhail_spb_ 04 июля 2018 | 21:41
Может, посольство просто не в курсе?
Перегружали чемоданы с коксом в это время.
ospa82 04 июля 2018 | 21:44
Да Яковенко из трусов юы выпрыгнул , если бы Тереза приняла приглашение, а пригожинские писали бы кипятком от гордости за"величие России"
lvl100500 04 июля 2018 | 22:44
ospa82: Яровой на Мый так жу пох, как тебе пох на свиней в Африке.
kotvinder2 04 июля 2018 | 21:45
"Настроенье у тебя ИСТЕРИЧЕСКОЕ, скушай доченька яичко ДИЕТИЧЕСКОЕ, или может обратиться к ВРАЧУ?"
"Ни-Че-Го-Я-Не-Хо-Чу!!!
viktor_lapin 04 июля 2018 | 21:51
Шапокляк еще за новичка не извинилась, с какой радости ее на чемпионат приглашать?
drgonish 04 июля 2018 | 21:56
[Посольство РФ в Великобритании утверждает, что английским политикам не направляли индивидуальных приглашений на ЧМ]
Направь посольство РФ приглашение на футбол английским политикам, глядишь бы в близь Портон-Даун ни кто бы не умер. Вот жешь Мордор снова виноват...
zemljanka 04 июля 2018 | 22:05
Уровень Марииной дипломатии.
fresh_breeze 04 июля 2018 | 22:06
"Посольство РФ в Великобритании утверждает, что английским политикам не направляли индивидуальных приглашений на ЧМ"
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Ну а как иначе Тереза сможет ещё и ещё раз гордо напомнить: "Не дождётесь, не приеду я к вам!", как только соврать, что её продолжают умолять посетить ЧМ?
lvl100500 04 июля 2018 | 22:48
Чтож эта чепорная британская сучка не тормознула свою сборную и отпустила ее в злобный мордор? Неужто не боится, что доблестных британских футболистов где нибудь в центре Москвы задерет бурый медведь?