Посольство РФ в Великобритании утверждает, что английским политикам не направляли индивидуальных приглашений на ЧМ...

Российское посольство в Великобритании утверждает, что никто не направлял английским политикам индивидуальных приглашений на Чемпионат мира по футболу. Так в дипмиссии прокомментировали публикацию в газете «Гардиан» о том, что премьер-министра королевства Терезу Мэй уже несколько раз приглашали на первенство, причем последнее письмо пришло после выхода Англии в четвертьфинал чемпионата, — добавило издание. В Лондоне в то же время напомнили, что официальные лица Великобритании бойкотируют Чемпионат мира из-за дела Скрипалей.