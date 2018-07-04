Митрохин не намерен покидать «Яблоко»

Член Федерального политического комитета «Яблока» Сергей Митрохин не намерен покидать партию. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это моя партия, я не хочу из нее уходить или кому-то отдавать. Я не могу ее бросить. Это вопрос гордости. Я хочу вернуть «Яблоко» к тем принципам и ценностям, на которых она базировалась, начиная с 90-х годов много лет, когда мы с Григорием Явлинским ее создавали — это внутрипартийная демократия, федеративные принципы функционирования», — заявил С.Митрохин.

Политик подтвердил, что внутри «Яблока» имеются проблемы, однако пообещал их решить. «Теперь что-то пошло не так – в партии действительно начались определенные не очень хорошие тенденции. Но это временные трудности. Я не перебежчик по натуре. Это моя партия, и я не собираюсь ее отдавать людям, которые проявили непрофессионализм в управлении. Я собираюсь исправить их ошибки. Поэтому я никуда не уйду и буду бороться с этим кризисом, чтобы вернуть «Яблоку» политическую эффективность и поддержку избирателей», — подчеркнул С.Митрохин.

При этом он отметил, что не будет возвращать себе руководящий пост в партии. «Я обещал в свое время той самой конференции, которая переизбирала меня на этот срок, уйти с этого поста и сосредоточиться на выборах мэра. Но даже с учетом нынешней ситуации, я понимаю, что мне работать в качестве председателя московского отделения не дадут. Мне все время будут ставить палки в колеса на почве личной неприязни», — пояснил С.Митрохин.

Он добавил, что будет продолжать реализовывать «свои проекты по Москве». «Буду помогать москвичам. Например, бороться с точечной застройкой Лосиного острова и заниматься другими проблемами. Я продолжу ровно то, что делал. Мне пост председателя московского отделения ничего не прибавляет», — заключил С.Митрохин.

Как сообщалось, Федеральное Бюро «Яблока» приняло решение не распускать московскую организацию партии. Однако «за нанесение политического ущерба партии» Бюро приостановило полномочия председателя отделения Сергея Митрохина и конференции регионального отделения.

Также бюро сообщило, что срыв третьего этапа конференции привел к отказу «Яблока» от выдвижения кандидатов в мэры Москвы.