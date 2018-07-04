Депутаты Киржачского райсовета жалуются на давление со стороны властей из-за строительства мусорного полигона
Депутаты Киржачского райсовета Владимирской области жалуются на давление со стороны властей из-за строительства мусорного полигона. Несколько членов райсовета поддержали жителей, которые выступили против свалки в поселке Филиповское. Сегодня днем на внеочередном заседании депутаты отклонили проект администрации, который дал бы возможность строить мусорный полигон, — пишет «Новая газета».
Протесты жителей не стихают с августа прошлого года. Люди боятся, что появление свалки приведет к загрязнению подземных вод и напрямую коснется их здоровья.
Комментарии1
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bozk 04 июля 2018 | 21:07
Жаловались стоя на коленях ?